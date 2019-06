Der Tagesspiegel: Oppermann: SPD zeigt eine stark autoaggressive Tendenz

Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann (SPD)

sieht in den ausgeprägten Selbstzweifeln seiner eigenen Partei einen

Grund für den massiven Vertrauensverlust der SPD. Deren Bild in der

Öffentlichkeit habe auch „mit verlorenem Selbstbewusstsein zu tun“,

sagte Oppermann dem in Berlin erscheinenden Tagesspiegel (Ausgabe vom

Sonntag): „Die SPD zeigt eine stark autoaggressive Tendenz.“ Sie sehe

bei allem, was sie tue „das Glas immer halb leer, nie halb voll.

Daran müssen wir arbeiten.“ Deshalb müssten sich die Sozialdemokraten

die ungerechte Verteilung von Lob und Tadel in der großen Koalition

„auch ein gutes Stück selber zuschreiben“. Der SPD-Politiker fügte

hinzu: „Wir sind besser als unser Ruf, aber das müssen wir auch

selbst erkennen und verkörpern. Sonst kann die SPD nicht mehr auf die

Beine kommen.“ Dies gelte unabhängig von der großen Koalition.

https://www.tagesspiegel.de/politik/thomas-oppermann-ueber-seine-p

artei-die-spd-zeigt-eine-stark-autoaggressive-tendenz/24438646.html?v

ersion=1&id=24438646

