Deutsche Energie Beratung: So sieht die Energieversorgung der Zukunft aus

Was schon länger ein offenes Geheimnis war, wurde

nun offiziell bestätigt. Beim diesjährigen Petersberger Klimadialog

mussten die deutsche Umweltministerin und die Kanzlerin zugeben, dass

Deutschland sein Klimaziel für 2020 nicht erfüllen kann. Statt die

Treibhausgase bis dorthin um 40 Prozent zu reduzieren, können wohl

nur 30 Prozent eingespart werden. Dabei hatte die „Klima-Kanzlerin“

Angela Merkel noch im Wahlkampf persönlich versprochen, Deutschland

werde sein Klimaziel 2020 erreichen.

Von wegen Vorreiterrolle

Im Frühjahr stellte das Weltwirtschaftsforum (WEF) auf einer

Tagung im brasilianischen São Paulo den ersten globalen

Energiewende-Index vor. Dafür hatte die Unternehmensberatung McKinsey

anhand von 40 Indikatoren den Status der Energiewende in 114 Ländern

ermittelt. Auf dieser Weltliste der besten Energiewende-Länder kommt

Deutschland nur auf Platz 16. Selbst innerhalb Europas schafft es die

deutsche Energiewende gerade mal unter die Top Ten.

Auch wenn Deutschland seine Vorreiterrolle verloren hat, muss am

Ausstieg aus der Produktion fossiler Brennstoffe und hin zur

Emissionsneutralität festgehalten werden. Eine Möglichkeit dazu

bietet die DEB, die Deutsche Energie Beratung aus Hamburg. „Sei Du

selbst die Veränderung, die du in der Welt sehen willst“ lautet das

Motto von ihrem Geschäftsführer Ove Burmeister. Die DEB baut auf

langfristig gepachteten Dach- oder Freiflächen Photovoltaikanlagen

der neuesten Generation. Diese werden parzelliert und schlüsselfertig

an Privatanleger verkauft. Jeder Investor wird Stromproduzent und

erwirbt eine eigene, im Grundbuch eingetragene Solaranlage. Er erhält

einen Treuhand- und Verwaltungsvertrag, sowie einen

Stromvermarktungsvertrag. Zum Service gehört neben einer

Allgefahren-Versicherung für Elementarschäden und Ertragsausfall auch

ein Wartungsvertrag. Mit einem Daten-Logger kann der Anleger

jederzeit die Erträge seiner Anlage kontrollieren.

Aus Licht wird Strom – aus Strom wird Geld.

Bei dieser Investition gibt es über das Erneuerbare Energien

Gesetz (EEG) staatliche Garantien. Die 20-jährige Einspeisevergütung

ist gesetzlich festgeschrieben und gibt dem Anleger die Sicherheit,

dass der durch seine Photovoltaikanlage produzierte Strom zu einem

festen Preis abgenommen wird. Die DEB kann dank eines exklusiven

Stromvermarktungsvertrages mit Europas größtem Ökostromversorger

ihren Kunden darüber hinaus noch einmal 1 bis 2 Cent pro

Kilowattstunde mehr anbieten. Hinzu kommen die steuerlichen Vorteile.

Eine Solaranlage ist zu 100% abschreibbar und unter bestimmten

Umständen sind bis zu 40% des Kaufpreises steuerlich rücktragfähig.

Global wird die Energieversorgung der Zukunft neu ausgerichtet und

der Trend weg von fossilen Brennstoffen hin zu erneuerbaren Energien

hält unvermindert an. In den allermeisten Staaten stehen ehrgeizige

klimapolitische Ziele auf der Agenda. Große institutionelle Anleger

wie der norwegische Staatsfond, die Rockefeller Stiftung, oder große

Versicherungsunternehmen erkennen das Potenzial und investieren in

erneuerbare Energien. Eine Direktinvestition in eine

Photovoltaikanlage ist aber auch für den Privatanleger eine der

sichersten und rentabelsten Anlageformen und ermöglicht, sich ein

erhebliches Zusatzeinkommen, eine „Sonnenrente“ aufzubauen.

Pressekontakt:

Deutsche Energie Beratung GmbH

Ove Burmeister

040-60003336

Burmeister@deb24.com

Pappelallee 28

22089 Hamburg

Original-Content von: DEB Deutsche Energie Beratung GmbH, übermittelt durch news aktuell