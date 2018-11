Die BKK Pfalz unterstützt die Mannheimer Selbsthilfe mit 13.000 Euro (FOTO)

„Wir wissen, wie wichtig Ihre Arbeit für die vielen chronischkranken Menschen sowie für deren Angehörige ist. Uns ist bewusst,dass Sie sich in den Selbsthilfegruppen ehrenamtlich engagieren.Daher freuen wir uns, wenn wir Ihnen mit dieser finanziellen Hilfeein wenig –unter die Arme greifen– können.“ Mit diesen Wortenüberreichte Jenny Kiefer, Projektleiterin Selbsthilfegruppen der BKKPfalz, einen Scheck über 13.000 Euro an die Sprecherin der RegionalenArbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen, Sheila Küffen, in derMannheimer Neckarstadt.

In diesem Jahr werden hauptsächlich die Durchführung von

Fachvorträgen durch Experten, Seminare zur Verbesserung der

Alltagskompetenz und die Konzeption und Produktion von

Informationsbroschüren gefördert. Die Fördermittel fließen unter

anderem an die Selbsthilfegruppe „Restless Legs Mannheim“, den

Gehörlosenverein Mannheim, die Dystonie Selbsthilfegruppe

Rhein-Neckar, die Zöliakie Selbsthilfegruppe Heidelberg / Mannheim /

Pfalz und die Selbsthilfegruppen „Schmerz lass nach!“ Weinheim und

Mannheim der Schmerzliga.

Das sind nur einige Beispiele dafür, wie die BKK Pfalz die Arbeit

von Selbsthilfegruppen in der Metropolregion Rhein-Neckar

unterstützt. Jenny Kiefer bedankte sich auch bei der Mannheimer

Kontakt- und Informationsstelle für die Selbsthilfe: „Wir danken dem

Gesundheitstreffpunkt Mannheim für die gute Zusammenarbeit. Als

Selbsthilfe-Kontaktstelle übernimmt dieser viele wichtige Aufgaben

der Organisation und Beratung. Er ist für uns und für die

Selbsthilfegruppen ein wertvoller Ansprechpartner.“

Sheila Küffen bedankte sich bei der BKK Pfalz im Namen der

Regionalen Arbeitsgemeinschaft der Selbsthilfegruppen: „Die stete

Förderung von Projekten der Selbsthilfe durch die BKK Pfalz ist

beispielhaft. Wir Aktive in der gesundheitlichen Selbsthilfe können

auf diese Unterstützung nicht verzichten. Durch die Förderung können

wir uns auch weiterhin für das Wohl von Menschen mit chronischer

Erkrankung und deren Angehörige einsetzen.“

Pressekontakt:

Der Gesundheitstreffpunkt Mannheim sorgt als Kontakt- und

Informationsstelle für Selbsthilfe für die notwendige hauptamtliche

Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements in den

Selbsthilfegruppen und hilft jährlich rund 4.000 Menschen durch

Beratung und Information.

www.gesundheitstreffpunkt-mannheim.de

Ansprechpartnerin: Bärbel Handlos

Tel.: 0621 / 339 1818; info@gesundheitstreffpunkt-mannheim.de

Die BKK Pfalz ist eine bundesweit geöffnete gesetzliche Kranken-kasse

mit Sitz in Ludwigshafen und besteht seit 1923. Über 400 Mitarbeiter

betreuen rund 180.000 Versicherte. In diesem Jahr unterstützt die BKK

Pfalz Selbsthilfegruppen in ganz Deutschland mit ca. 61.000 Euro.

www.bkkpfalz.de

Ansprechpartnerin: Martina Stamm

Tel: 0621 / 68 559 120; mstamm@bkkpfalz.de

