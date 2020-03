Klimawandel oder einfach nur Klimahysterie? – Segen oder Fluch für die Menschheit oder nur ein Phänomen

Auch, wenn wir erst seit ein oder zwei Jahrzehnten darüber sprechen, die viel zitierte globale Erwärmung ist schon seit 100 oder 150 Jahren zu beobachten. Doch schon immer hat es Warm- und Kaltzeiten gegeben, in denen Gletscher schmolzen und wieder anwuchsen. Auch der CO2-Anteil in der Luft war mal größer und mal kleiner. Der Autor setzt sich mit diesen Unterschieden durch einen für die heutige Zeit eher ungewöhnlichen Ansatz auseinander.

Denn die Menschheit hat sich, so Gaiser, interessanterweise in den Warmzeiten stets besser gefühlt als in den kalten Jahrhunderten. Trotzdem wird die Klimaerwärmung in der heutigen Zeit durchweg negativ betrachtet. Doch Unwetter, Kriege, Völkerwanderungen, Seuchen und Hungersnöte gab es vor allem in den Kaltzeiten. Nur, wenn es wieder warm wurde, dann kam es zu großen Entdeckungen und Erfindungen. Doch kein Argument findet Gehör bei den Klimahysterikern. Selbst Schüler gehen auf die Straße, um den Wohlstand der Menschen fürs Klima zu beenden. Nach Meinung des Autors ist die Klimakrise also nichts anderes als Panikmache und eine Folge des Beschlusses der Regierung, mit einer CO2-Steuer Geld einzutreiben. Diese Theorie legt er in seinem neuen Buch anschaulich dar.

Der Autor Karl Gaiser wurde 1954 geboren und arbeitete lange Zeit in der Autoindustrie und der Energiewirtschaft. Er hat schon mehrere Bücher geschrieben, in denen er sich mit der Natur und seiner Heimat, dem Schwarzwald, auseinandersetzt.

