Die deutschen Schulen müssen geschlossen werden / Kommentar von Olaf Kupfer

Italien, Dänemark, Österreich und Irland – Deutschlands

europäisches Umland hat die Pforten seiner Schulen und Kitas längst geschlossen.

Und hat, glaubt man den Virologen bei deren Beurteilung aller Maßnahmen in

Zeiten der großen Krise, den Ernst der Lage verstanden – angesichts der

Menschenmassen, die in Schulen in Vielzahl auf engem Raum zusammenfinden.

Im laufenden Schuljahr gab es an den allgemeinbildenden und beruflichen

NRW-Schulen rund 2,51 Millionen, bundesweit etwa 10,91 Millionen Schülerinnen

und Schüler. Dazu rund 780 000 Lehrerinnen und Lehrer. Imposante Zahlen sind

das, die eine Rolle spielen, wenn wir uns seit Wochen darüber unterhalten, wie

man Infektionsketten unterbrechen kann, um dem exponentiellen Verlauf einer

solchen Ansteckung zu begegnen.

Zahlen, die aber auch davon zeugen, in welcher Dimension wir hier über künftige

Kinderbetreuung reden – durch Eltern, die einer Arbeit nachgehen und dem

“System” also fehlen würden, wenn alternative Home-Office-Modelle nicht passen.

Österreich hat das geregelt, Deutschland müsste nur zum Nachbarn schauen: Dort

ist Kinder-Betreuung in den Schulen in kleiner Zahl für jene Eltern angeboten,

die für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung in ihren Berufen tätig

sein sollten: Krankenschwestern und Ärzte, Polizisten oder Busfahrer. Und einige

mehr. Deutschland muss – zentral gesteuert - nachziehen. Je schneller,

desto besser. Kinder, heißt es, sind zwar weniger gefährdet, was Erkrankungen

betrifft, gleichzeitig sind sie aber starke Multiplikatoren – und als solche

Teil der Risikokette. Zumal in solch großer Zahl im täglichen

Aufeinandertreffen.

Es ist also nicht die Zeit, in der wir tagelang in Beraterstäben darüber

sinnieren können, ob das noch geht und jenes eher nicht. Es braucht große

Lösungen, die wirken, weil sie groß sind. Und nicht kleinteilige Reaktionen wie

Schließungen in Niedersachsen ab kommender Woche, Teilschließungen für

Oberstufenschüler in Hessen ab sofort oder jene Maßnahmen von Viersen, wo gerade

eine Grundschule und einige Kitas geschlossen worden sind. Stets als Reaktion

auf Infektionen. Im Polizeijargon würde man sagen: Wir müssen vor die Lage

kommen. Jeder verlorene Tag bedeutet einen höheren Ausschlag der

Infektionskurve. Was sind all die wirtschaftlichen Begleiterscheinungen, wenn es

darum geht, Menschenleben zu retten und Risiken zu minimieren, die wir in ihrer

Breite nicht kennen, wohl aber durch die Übermittlungen aus Italien erahnen

können. In der Not ist in Eile das zu tun, was als klarer Ablaufplan längst in

der Schublade hätte liegen müssen: Katastrophenschutz. Aber darüber sprechen wir

später.

