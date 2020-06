Die ersehnten Spielgeräte kommen! Die „Stiftung RTL – Wir helfen Kindern“ spendet 15.000 Euro für die Spielplätze im Kinderdorf

Gerade die Zeit während des Lockdowns hat gezeigt, wie wichtig solche Plätze für die Kinder sind. „Die Kinder müssen raus und sich bewegen und austoben“, sagen die Erzieherinnen und freuen sich über dieses großzügige Geschenk an ihre Zöglinge, „die Kinder haben oft Schlimmstes erlebt.“ Nicht selten haben am Anfang ihres Lebens Sucht, Kriminalität und Gewalt in ihren Familien ihren Tagesablauf bestimmt. Viele von ihnen öffnen sich nur langsam ihren Kinderdorfmüttern, die ihnen einen liebevollen und geschützten Raum geben. Hier können sie endlich wieder Vertrauen zu Menschen fassen, hier können sie lernen und ein kindgerechtes Leben führen. Die Spielplätze bieten verschiedene Sport- und Spielgeräte sowie Ruhebereiche, die zur Kommunikation mit anderen Kindern anregen. Ballspiele, Klettern, Rutschen, einfach Spaß haben. Das wünschen sich die Kinderdorf-Schützlinge wie alle Kinder. Möglich wird das Projekt durch die Großzügigkeit der Spender und Promis, die sich am 24. RTL-Spendenmarathon 2019 beteiligt haben und der „Stiftung RTL – Wir helfen Kindern e.V.“, die das Projekt der Stiftung Kinderzukunft zur Förderung ausgewählt hat.

Stiftung Kinderzukunft: Anerkannte, erfolgreiche Hilfe für Kinder in Not