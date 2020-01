Die Macht des Machbaren regiert / Ein US-Startup perfektioniert die Gesichtserkennung und macht tiefe Eingriffe in die Privatsphäre möglich Von Jana Wolf

Das Urlaubsalbum auf Facebook, Schnappschüsse vom

Kneipenabend auf Instagram, Selfies mit Kollegen auf Twitter – was ist schon

dabei, Persönliches in den sozialen Medien zu posten? Wir tun es jeden Tag,

meist ohne negative Folgen. Im Gegenteil: Die Außenwirkung fühlt sich gut an,

die Likes schmeicheln dem Ego. Das Teilen von Bildern im Netz ist längst Teil

unseres Alltags geworden. Gut möglich aber, dass wir uns durch den

leichtfertigen Umgang mit privaten Bildern einer Gefahr aussetzen, ohne es zu

merken. Die Debatte über den Datenschutz gewinnt gerade neue Wucht. Der Auslöser

ist eine Enthüllung der “New York Times” (NYT): Das bisher kaum bekannte

Start-up “Clearview AI” soll milliardenfach Fotos im Netz abgesaugt haben. Mit

diesen Daten soll die US-Firma eine Software entwickelt und perfektioniert

haben, die Unbekannten per Gesichtserkennung eine Identität zuweisen kann. Ein

beliebiger Passant auf der Straße könnte so in Sekundenschnelle erkannt, Name

und Adresse der Person mit wenigen Klicks zugewiesen werden. Datenschützer sehen

die Privatsphäre in Gefahr und fürchten tiefe Eingriffe in bürgerliche

Grundrechte. Was mit dieser Technologie möglich ist: erschütternd. Dass dadurch

die Datenschutz-Debatte neu entfacht wird: gut so. Der NYT-Bericht schlägt weit

über die USA hinaus hohe Wellen, weil das, was durch “Clearview AI” technisch

möglich gemacht wurde, weit über bisher bekannte Systeme hinausreicht. Drei

Milliarden Bilder soll das Unternehmen von Facebook, Twitter, Youtube und

Millionen anderer Webseiten abgegriffen haben. Beunruhigend daran ist, dass man

als Nutzer nicht erfährt, wenn eigene Daten betroffen sind. Die Folge: Man kann

auch nicht widersprechen. Das Unternehmen verstößt mit dem Abzapfen von Bildern

zwar gegen die Nutzungsbedingungen vieler Plattformen. Verhindern konnten diese

es aber offenbar nicht. Der Fall zeigt überdeutlich, dass Datenschutz nicht

allein in der Verantwortung einzelner Nutzer liegen darf. Der Gesetzgeber muss

klare Regeln definieren. Und eine Kontrolle sicherstellen, dass diese Regeln

auch eingehalten werden. Bisher aber regiert die Macht des Machbaren – das legt

diese Enthüllung nahe. Während selbst Google bisher vom Gebrauch solcher

Technologie absieht, wohlgemerkt aus Datenschutz-Gründen, soll die Software von

“Clearview AI” schon zum Einsatz kommen. Polizeien und Sicherheitsbehörden in

den USA sollen sie etwa dazu nutzen, Verdächtige schneller zu finden und

Straftaten besser aufzuklären. Der Reiz dessen, was technisch machbar ist, macht

die Software für Kunden attraktiv. Doch mit jeder Anwendung werden persönliche

Schutzräume auf gefährliche Art ausgedehnt. Nun mögen Verbesserungen in der

Strafverfolgung sinnvoll klingen. Aber wer stellt sicher, dass kein Schindluder

getrieben wird? Die Software könnte spielend einfach dazu genutzt werden,

Menschen zu stalken. Sie könnte politisch Engagierte davon abhalten, auf

Demonstrationen zu gehen, aus Sorge davor, erkannt zu werden. Sie könnte

Minderheiten von bestimmten Orten ausgrenzen. Die Gefahren wiegen schwerer als

die positiven Anwendungsbeispiele. Es gibt zu viele Möglichkeiten des

Missbrauchs. Der Fall rüttelt Datenschützer zurecht auf. Auch in Regensburg ruft

ein breites Bündnis nun zur Demonstration gegen Videoüberwachung auf. Ob eine

Software wie die von “Clearview AI” hierzulande legal genutzt werden könnte, ist

selbst unter Juristen hoch umstritten. Während die einen die Verarbeitung

biometrischer Daten als rechtswidrig einstufen, sehen die anderen durchaus die

Möglichkeit zur rechtskonformen Nutzung. Die gesetzgeberische Entwicklung hinkt

der technologischen weit hinterher. Das muss sich ändern. Denn klar ist: Die

Machbarkeit legitimiert solche Systeme nicht.

