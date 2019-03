DNR begrüßt Beschluss des EU-Parlaments für treibhausgasneutrale EU bis 2050 / Niebert: „Die Bundesregierung muss ihren Klimastreik des Nichtstuns beenden“

Das Europäische Parlament hat sich in der

heutigen Plenarsitzung hinter den Vorschlag der EU-Kommission

gestellt, die Treibhausgasemissionen der EU bis zum Jahr 2050 auf

null zu reduzieren. Außerdem forderten die europäischen

Volksvertreter die Anhebung des Europäischen Klimaziels für 2030 auf

55 Prozent.

„Das Europäische Parlament positioniert sich äußerst klar in

Sachen Klimaschutz und das zu einem denkbar wichtigen Zeitpunkt. Am

Freitag gipfeln die anhaltenden Klimaproteste im Global Strike for

Future. Hunderttausende junge Menschen werden weltweit für

Klimaschutz auf die Straße gehen. Dieses Signal kann von den Staats-

und Regierungschefs der EU, insbesondere von Deutschland, nicht

ignoriert werden“, so Kai Niebert, Präsident des Umweltdachverband

Deutscher Naturschutzring (DNR).

Eine erste Debatte der Staats- und Regierungschefs zum Thema

Treibhausgasneutralität in der EU findet nächste Woche, am 20. und

21. März, in Brüssel statt. Nach Ansicht des Europäischen Parlaments

sollten die Staats- und Regierungschefs bereits beim Europäischen Rat

im Mai 2019 in Rumänien über höhere EU-Klimaziele für 2030 und 2050

entscheiden. Das könnte vor allem an dem fehlenden Willen der

deutschen Bundesregierung scheitern.

„Dass Deutschland trotz Diskussionen zu diesem Thema seit November

2018 bisher keine Position zu einem neuen EU-Klimaziel bis 2050 hat

und Zweifel an der Wirtschaftlichkeit dieser wichtigen Transformation

hat, ist nicht nachvollziehbar und zeigt einmal mehr, wo unsere

Bundesregierung in Sachen ernsthaftem Klimaschutz steht. Deutschland

muss jetzt dringend nachziehen, ihren eigenen Klimastreik des

Nichtstuns beenden und sich mit den progressiven Ländern wie

Schweden, Dänemark und Spanien zusammentun. Schließlich belegt das

Strategiedokument der EU-Kommission, dass Treibhausgasneutralität

kosteneffizient und sozial gerecht umsetzbar ist.“

Die EU-Kommission hatte bereits im November 2018 eine

EU-Klima-Langfriststrategie für eine treibhausgasneutrale EU

vorgelegt mit dem Ziel, Treibhausgase der EU bis 2050 auf null zu

reduzieren. In der heutigen Plenarsitzung kritisierte das Parlament,

dass Klimaneutralität vor 2050 von der Kommission nicht als Option

berücksichtigt wurde. Auch nach Ansicht des DNR müsste die EU ihre

Treibhausgasreduktionen schon weit vor 2050 auf null reduzieren, um

einen fairen Beitrag zum 1,5 Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens zu

leisten.

