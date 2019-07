Dr. Bernd Grimmer MdL: Ob Ursula von der Leyen oder Christine Lagarde – EU macht Europa zum Gespött der Welt

„Die EU macht Europa zu einem schlechten Witz!“

Darauf verweist der AfD-Landtagsabgeordnete Dr. Bernd Grimmer nach

der Bekanntgabe möglicher EU-Spitzenpersonalien in diesen Tagen.

„Dass die EU keine Demokratie ist, war allen Sachkundigen schon immer

bekannt. Dass die EU ihre Führungspositionen in byzantinischer Art

nach Nord-, Süd-, West-, Ost-, Frauen-, CDU-, SPD-, FDP- oder

Grünen-Quoten besetzt und nur wenig nach Qualifikation, ist auch

schon lange bekannt. Das jetzt bekannt gewordene Personaltableau

offenbart hingegen einen neuen Tiefststand des Verfalls an

moralischer und politischer Kultur“, unterstreicht Dr. Grimmer. „Die

versammelten Altparteien in der EU machen Europa zum Gespött der

Welt. Ursula von der Leyen als Chefin der EU-Kommission und Christine

Lagarde als Chefin der EZB wären fachlich und moralisch unfassbare

Fehlentscheidungen!“

Verheerende Bilanz von Ursula von der Leyen

Ursula von der Leyen hatte vermutlich über ihre Staatssekretärin

Katrin Suder, die Co-Chefin der Beratungsfirma McKinsey war und nach

Aufgabe ihres Amtes auch wieder geworden ist, Millionenaufträge an

eben diese Firma vergeben, so Grimmer – und damit Aufträge, die wohl

auch und vor allem ihrem leiblichen Sohn als McKinsey-Berater zugute

gekommen sind. Die Vorgänge sind aktuell Gegenstand eines

Untersuchungsausschusses des Bundestags. „Wichtiger noch als diese

Formen vermutlicher institutionalisierter Korruption und des

Nepotismus ist aber, dass die Einsatzfähigkeit der Bundeswehr unter

der Führung von Ursula von der Leyen neue Untiefen erreicht hat –

zeitweise war kein U-Boot einsatzbereit und es fehlte den Soldaten

sogar an Wäsche oder Gewehren! Der Skandal um die –Gorch Fock–, das

Standardgewehr und vieles andere mehr: Kein deutscher

Verteidigungsminister hatte je eine solch verheerende Bilanz

vorzuweisen, wie von der Leyen“, analysiert der AfD-Politiker und

erläutert weiter: „Zu Christine Lagarde ist anzumerken, dass auch

gegen sie Vorwürfe wegen Korruption und Vorteilsgewährung formuliert

wurden, nachdem sie zur Chefin des Internationalen Währungsfonds

(IWF) ernannt wurde. Der französische Staatsgerichtshof sprach sie –

man kann vermuten mit Rücksichtnahme auf das von ihr in der

Zwischenzeit übernommen Amt als Chefin einer der wichtigsten

Weltorganisationen – zwar nur der –Fahrlässigkeit– für schuldig, aber

wer die Verhältnisse in Frankreich kennt und zwischen den Zeilen zu

lesen versteht, weiß was davon zu halten ist: Frau Lagarde wäre nie

und nimmer Chefin des IWF geworden, wäre die Schuld bereits im

Nominierungsverfahren bekannt gewesen.“

Korruption, Nepotismus, Vorteilgewährung und Vorteilsnahme

Die wichtigsten Ämter der EU und der Eurozone mit diesen Personen

zu besetzen, ist in höchstem Maße skandalös, so Dr. Bernd Grimmer

abschließend. „Korruption, Nepotismus, Vorteilgewährung und

Vorteilsnahme mögen zwar im Hintergrund die eigentlichen Treibmittel

der EU sein, aber so offensichtlich fachlich, moralisch oder

juristisch höchst belastete Personen in die Führung zu berufen, zeigt

nur, wie heruntergekommen die EU und die Eurozone sind!“

