Dr. Patrick Breyer trifft Jonathan Babelotzky: Uploadfilter – Protest gegen Artikel 13

Die PIRATEN Hamburg laden für den 19. März zu

einer Diskussion zum Thema „Uploadfilter – Protest gegen Artikel 13“

in ihre Landesgeschäftstelle ein.

Wann: Dienstag, den 19. März 2019, um 19:00 Uhr

Wo: Zentrum für politische Teilhabe (ZPT) „Michael Behrendt“,

Lippmannstraße 57, 22769 Hamburg

Im Vorfeld des europaweiten Protesttages –SaveTheInternet– [1] am

23. März und der Abstimmung des Europaparlaments über die

Urheberrechtsreform werden Dr. Patrick Breyer, Spitzenkandidat der

Piratenpartei Deutschland für die Europawahl, und Jonathan

Babelotzky, Bundesthemenbeauftragter der PIRATEN für Urheberrecht

über die Hintergründe und Kritikpunkte sprechen.

Jonathan Babelotzky: „Statt das Urheberrecht an den Stand des

Internets anzupassen, wird mit der Reform versucht, das Internet auf

den Stand des veralteten Urheberrechtes zu bringen. Weiterhin werden

mit der Reform wichtige Grundsätze der europäischen Rechtsprechung

abgeändert. Juristische Grundprinzipien, wie die Unschuldsvermutung

und das Verursacher-Prinzip werden angetastet, Grundrechte

europäischer Bürger werden beschnitten. Artikel 11 bis 13 bergen ganz

konkrete Risiken in sich. So warnt nicht nur der

UN-Sonderberichterstatter für Meinungsfreiheit David Kyle vor der

Reform; selbst Axel Voss, der größte Befürworter und Berichterstatter

der Reform, gestand zu, dass diese die Meinungsfreiheit eingrenzen

könnte.“

Dr. Patrick Breyer: „Die Urheberrechtsreform ist das beste

Beispiel dafür, dass Brüssel ein Lobbyismusproblem hat.

Volksvertreter werden im Interesse von Unterhaltungs- und

Medienkonzernen getäuscht und bedroht. Bei unserem Kampf gegen

Internetzensur geht es auch darum, ob in Brüssel Politik für uns

Bürger gemacht wird oder für Konzerne und ihre Lobbyisten.“

Eine Voranmeldung ist nicht nötig, der Eintritt ist frei, und die

PIRATEN freuen sich auf interessierte Gäste. Die Veranstaltung wird

aufgezeichnet.

