Drogen am Arbeitsplatz (FOTO)

B·A·D-Kolloquium: Mit Doping zum Erfolg?

Experten diskutieren über die Entwicklung von Suchtmittelkonsum

Die Auswirkungen von Suchtmittelkonsum auf den Menschen und seine

Arbeitsumgebung analysierten Experten aus der Praxis auf dem

Kolloquium der B·A·D im Gesundheitszentrum Düsseldorf. Unter dem

Motto „Illegale Drogen in der Arbeitswelt“ hatte das Unternehmen

Fach- und Führungskräfte eingeladen, um die Gründe steigenden

Suchtmittelkonsums – insbesondere am Arbeitsplatz – zu analysieren.

Dr. Hubert Buschmann, Facharzt für Neurologie, Psychiatrie und

Psychotherapie sowie Chefarzt der Median Klinik Tönisstein, befasste

sich in seinem Vortrag schwerpunktmäßig mit den sich verändernden

Konsummustern von Drogen seit den 90er Jahren. „Was treibt Menschen

vermehrt dazu, am Arbeitsplatz Drogen zu nehmen?“, fragte er und kam

zu dem Schluss, dass die Ursachen sehr vielfältig sind. Die

Verdichtung von Arbeit als alleinige Begründung anzuführen ist seiner

Ansicht nach zu einfach. Es gehöre auch ein Typus Arbeitnehmer dazu,

der bereit sei, derartige Mittel einzusetzen. Das sind in der Regel

Menschen, die sich extrem stark im Beruf über die Leistung

definieren. Für diesen Typus bedeute berufliche Leistung

Lebensqualität oder eine Steigerung des Selbstwertes. Da die

vermeintlich leistungssteigernden Substanzen schnell verfügbar sind,

ist die Konsumhürde zudem sehr niedrig.

Wie gelingende Suchthilfe im Betrieb funktionieren kann war Thema

eines weiteren Referats. Jens Reppahn, B·A·D-Berater

Gesundheitsmanagement, stellte bewährte Konzepte vor, denen

Prävention, Reglementierung und Intervention zugrunde liegen.

Wichtige Aspekte seien in in diesem Zusammenhang niederschwellige

Zugänge zu betrieblichen oder betriebsnahen Unterstützungsangeboten,

klare Regelungen im Sinne von Betriebsvereinbarungen sowie

Stufenpläne zur Intervention. Bewährt habe sich in der Praxis

außerdem, wenn qualifizierte Multiplikatoren als Ansprechpartner zur

Verfügung stehen.

