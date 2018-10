Dual-Use-Leaks: Bundesregierung stimmt gegen schärfere Kontrollen von Überwachungsexporten

Deutschland lobbyiert in der EU aktiv gegen

schärfere Regelungen beim Export von Überwachungstechnologie in

autokratische Regime. Das belegen interne Verhandlungsprotokolle und

Strategiepapiere der Bundesregierung, die Reporter ohne Grenzen

veröffentlicht. Damit behindert die Bundesregierung einen Prozess,

den sie 2015 selbst angestoßen hatte: Mit der Reform der so genannten

Dual-Use-Verordnung will die EU den Verkauf europäischer Spähsoftware

an Staaten verhindern, in denen Menschenrechte missachtet und

Journalisten überwacht werden. Die veröffentlichten Dokumente zeigen,

dass Deutschland zentrale Punkte der Reform torpediert und damit

bisher vor allem Wünsche der Industrie erfüllt hat

(http://ogy.de/4906).

„Digitale Überwachung gefährdet die Arbeit von Journalisten auf

der ganzen Welt und endet im schlimmsten Fall in Verfolgung und

Folter. Es ist erschütternd, dass die Bundesregierung die Pläne der

EU zugunsten von Industrieinteressen verwässern möchte“, sagte

ROG-Geschäftsführer Christian Mihr. „In der letzten Verhandlungsrunde

im November muss Deutschland sein enormes wirtschaftliches Gewicht

nutzen und retten, was zu retten ist. Der europäischen

Überwachungsindustrie müssen endlich klare Grenzen bei Geschäften mit

Diktatoren gesetzt werden.“

ROG liegen hunderte Seiten vertraulicher Strategiepapiere der

Bundesregierung sowie Positionspapiere Deutschlands und anderer

EU-Staaten vor, welche die Verhandlungen zur Reform der sogenannten

Dual-Use-Verordnung nachzeichnen. Aus ihnen geht hervor, dass sich

die Bundesregierung entgegen ihrer Ankündigung 2015 offenbar doch

nicht mit aller Konsequenz für eine restriktivere Exportkontrolle von

Überwachungstechnologie auf europäischer Ebene einsetzt. Aufgrund des

hohen öffentlichen Interesses an der Thematik veröffentlicht Reporter

ohne Grenzen gemeinsam mit netzpolitik.org sämtliche Papiere im

Volltext.

AKTUELLE REGELUNG HAT DIVERSE SCHLUPFLÖCHER

Zwar werden seit Anfang 2015 schon manche Späh-Technologien beim

Verkauf außerhalb der EU kontrolliert, doch eine auf deutsche

Initiative hin erstellte Studie der EU-Kommission stellte 2016

erhebliche Mängel der europäischen Exportkontrolle beim Handel mit

Überwachungstechnologie fest. Das Thema bewegt die EU insbesondere

seit dem Arabischen Frühling. Damals war bekannt geworden, dass

europäische Firmen – auch aus Deutschland – jahrelang mit

autokratischen Staaten Geschäfte gemacht und deren Geheimdienste

digital hochgerüstet hatten. Als die Proteste ausbrachen, konnten

Journalisten und Aktivisten gehackt und ganze Demonstrationszüge

überwacht werden. Dies war blamabel und erschütternd zugleich für die

EU, denn der Markt war bis dahin völlig unreguliert gewesen.

Seit September 2016 liegt daher ein Gesetzesentwurf der

EU-Kommission für eine neue Dual-Use-Verordnung vor, welcher Verkäufe

von Überwachungstechnologie verhindern soll, wenn in den Zielländern

Menschen illegal bespitzelt werden. Es geht hier um diverse

Technologien, von klassischer Ausrüstung für eine Telefonüberwachung

bis hin zu Trojanern, mit denen auch modernste Smartphones gehackt

werden können. Werden Journalisten damit angegriffen, nützt ihnen

selbst die stärkste Verschlüsselung nichts mehr, sodass sie selbst

und ihre Quellen in Lebensgefahr geraten können.

BUNDESREGIERUNG SIEHT „KEINEN BEDARF“ AN MENSCHRECHTLICHER

VERBESSERUNG

Der Gesetzesentwurf der EU-Kommission möchte mit mehreren Ansätzen

bestehende Schlupflöcher in der Exportkontrolle stopfen. Das

Prozedere der EU-Gesetzgebung sieht vor, dass zunächst das

EU-Parlament Änderungsvorschläge zu einem Kommissionsentwurf

einbringt, ehe dann die Mitgliedsstaaten im Rat der Europäischen

Union eine Position erarbeiten. Das Europäische Parlament stimmte

Anfang 2018 mit einer überwältigenden Mehrheit von 91 Prozent für

ergänzende Regelungen, die den Gesetzesentwurf der EU-Kommission

weiter schärften.

Wie aus den nun veröffentlichten Dokumenten hervorgeht, übernahm

die Bundesregierung in den darauf folgenden Verhandlungen der

Mitgliedsstaaten von Beginn an eine Führungsrolle – und warb in der

ersten Sitzung um breite Unterstützung, eine der zentralen

Forderungen der EU-Kommission abzulehnen. Hierbei geht es darum, die

Verletzung von Menschenrechten als explizites Prüfkriterium in der

Verordnung zu verankern. Schon heute können Exporte verboten werden,

wenn Güter, die nicht auf einer Kontroll-Liste auftauchen, für den

Bau von Massenvernichtungswaffen geeignet sind. Dieser Ansatz aus der

konventionellen Waffenkontrolle schlägt bei digitalen Produkten

jedoch fehl, weshalb EU-Kommission und Parlament erstmals auch die

mögliche Verletzung von Menschenrechten als Prüfkriterium gesetzlich

verankern wollen (sog. menschenrechtliche Catch-All-Klausel). Die

Bundesregierung hingegen führte in ihrem Positionspapier aus, an

einer solchen Regelung bestehe „kein Bedarf“ (engl. „no need“).

DEUTSCHE TAKTIK GEFÄHRDET DIE GESAMTE REFORM

Mit dieser ablehnenden Haltung setzte die Bundesregierung, für die

in Brüssel das Bundeswirtschaftsministerium verhandelt, gleich zu

Beginn eine Kernforderung des Bundes der Deutschen Industrie um. Die

von ROG veröffentlichten Dokumente zeichnen den weiteren Verlauf der

Verhandlungen nach. Offensichtlich bestand die deutsche Strategie

darin, den schwächsten aller Kommissionsvorschläge anzunehmen, alle

anderen hingegen abzulehnen oder nur halbherzig zu verfolgen. Damit

verkalkulierten sich die deutschen Verhandlungsführer aber: Schweden

und Finnland machten mit einem Gegenvorschlag offensiv Stimmung gegen

die deutsche Position und sprechen sich grundsätzlich gegen neue

Menschenrechtsstandards aus. Laut dem letzten Verhandlungsprotokoll

konnten sie im Oktober erstmals eine Mehrheit der Mitgliedsstaaten

auf ihre Seite ziehen.

Im November treffen die Mitgliedsstaaten wahrscheinlich zur

vorerst letzten Sitzung zusammen, um über ihre Position zu beraten.

Es besteht die Gefahr, dass keine einzige der menschenrechtlichen

Forderungen in der Position der Mitgliedsstaaten Niederschlag findet.

Damit droht die Bundesregierung einen historischen Prozess ad

absurdum zu führen, den sie vor drei Jahren unter dem damaligen

Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel selbst angestoßen hatte.

Die Dokumente im Volltext sind auf netzpolitik.org abrufbar.

Daniel Moßbrucker, ROG-Referent für Informationsfreiheit im Internet,

hat die Protokolle ausgewertet und sie in einem Gastbeitrag für

netzpolitik.org analysiert (http://ogy.de/4906).

Hintergründe zum Thema Exportkontrolle und Dual-Use-Verordnung

finden Sie unter: http://ogy.de/8bpd

Hier geht es zum Hintergrund-Video von Reporter ohne Grenzen zum

Thema: http://ogy.de/oa30

Die Petition „Digitale Aufrüstung von Unrechtsregimen stoppen!“

von Reporter ohne Grenzen finden Sie hier auf change.org:

http://ogy.de/zli0

Auf der ROG-Rangliste der Pressefreiheit steht Deutschland auf

Platz 15 von 180 Staaten. Weitere Informationen zur Situation von

Medien und Journalisten in Deutschland finden Sie unter:

https://www.reporter-ohne-grenzen.de/deutschland/

