Olaf Scholz zum INF-Abkommen: „Es ist Wahnsinn, den Vertrag zu kündigen“

Bundesfinanzminister Olaf Scholz äußerte sich am

Sonntag, 27.10.2018, bei der ZEIT MATINEE über das Vorhaben von

US-Präsident Donald Trump, das INF-Abkommen zu kündigen: „Es ist

Wahnsinn, den Vertrag zu kündigen“.

Im Gespräch mit ZEIT-Herausgeber Josef Joffe und ZEIT-Redakteur

Roman Pletter betonte der Vizekanzler, zur Wahrheit gehöre aber auch,

dass Russland „den Vertrag an mehreren Stellen gebrochen“ habe. „Wir

müssen dazu kommen, dass es eine neue Verständigung zwischen den

beiden Ländern gibt, die eine Fortsetzung des Vertrages ermöglichen

und die sicherstellen, dass es keine Aufrüstung mit

Mittelstreckenraketen in Europa gibt“, so Scholz. „Denn wir sind die

Mittelstrecke, wenn man das mal so sagen darf.“

Pressekontakt:

Kay Stelter

Leiter Leserveranstaltungen

Telefon: +49 (0)40 3280-145

E-Mail: kay.stelter@zeit.de

Original-Content von: DIE ZEIT, übermittelt durch news aktuell