Ein Jahr Clownvisiten in Pflegeeinrichtungen „auf Rezept“ – erfolgreiche Kooperation zwischen BKK firmus und ROTE NASEN (FOTO)

Sie ist nicht nur eine Erfolgsgeschichte, sondern wirklich wichtigfür pflegebedürftige Menschen: die Kooperation derBetriebskrankenkassen mit ROTE NASEN Deutschland e.V. Seit einem Jahrgibt es nun die Clownvisiten für Senior*innen „auf Rezept“. Die erstevon einer Betriebskrankenkasse geförderte ROTE NASEN Clownvisite fandin Bremen statt: Am 31. Mai 2018 besuchten die Clowns zum ersten Malund gefördert durch die BKK firmus die demenzkranken Bewohner*innender Bremer Heimstiftung/ Stiftungsdorf Rablinghausen.

Doch nicht nur in Bremen freuen sich pflegebedürftige Senior*innen

wöchentlich auf die Clownvisiten. In insgesamt elf Einrichtungen

bundesweit, gefördert durch zwölf Betriebskrankenkassen bringen rund

60 speziell ausgebildete Künstlerinnen und Künstler Lebensfreude zu

den Pflegebedürftigen. Möglich macht das auf der Grundlage des

Präventionsgesetzes die Rahmenvereinbarung zwischen den BKK

Landesverbänden Bayern, Mitte, Nordwest und Süd sowie dem BKK

Dachverband e. V. und dem ROTEN NASEN Deutschland e. V., die den

Einsatz speziell ausgebildeter Künstler in Senioreneinrichtungen

vorsieht.

„Die Besuche der Clowns sind außergewöhnlich herzerwärmend und für

das ganze Haus eine Bereicherung“, so Annette Jarkuschewitz von der

Bremer Heimstiftung. Für die Geschäftsführerin von ROTE NASEN,

Kirsten Kaup, ist die erfolgreiche Kooperation mit den

Betriebskrankenkassen eine Wertschätzung für die besondere Arbeit von

ROTE NASEN und aller Clownvereine, die ähnlich arbeiten: „Die

Betriebskrankenkassen und wir verfolgen dieselbe Vision. Wir möchten,

dass sich die Lebensqualität der pflegebedürftigen Senior*innen

verbessert – nach unserem gemeinsamen Motto: Menschen Stärke geben!

Dazu tragen die ROTE NASEN Clowns bei: Denn wenn ein Mensch an Demenz

erkrankt, sind die Türen zu seinem Innenleben scheinbar verschlossen.

Doch der Clown schafft es, diese Türen zu öffnen und mit den Menschen

in Kontakt zu treten.“

Über ROTE NASEN Deutschland e.V.

Der gemeinnützige Verein ROTE NASEN Deutschland e.V. sieht seine

Aufgabe darin, leidende Menschen mit der Kraft des Humors zu stärken

und ihnen in schweren Zeiten Heiterkeit und neuen Mut zu schenken.

ROTE NASEN sind speziell ausgebildete Künstler*innen.

ROTE NASEN Deutschland e.V. ist spendenorganisiert und Partner der

internationalen Organisation RED NOSES Clowndoctors International,

die in zehn Ländern tätig ist. In Deutschland ist ROTE NASEN seit

2003 fester Bestandteil in vielen sozialen und medizinischen

Einrichtungen. Derzeit schenken 60 Künstler jedes Jahr rund 47.500

Menschen bei regelmäßigen Clownvisiten fröhliche Augenblicke.

Botschafter von ROTE NASEN ist der weltbekannte Star-Tenor Rolando

Villazón.

Pressekontakt:

Annika Seiffert

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

ROTE NASEN Deutschland e.V.

Großkopfstraße 6-7

13403 Berlin

annika.seiffert@rotenasen.de

030 20076320

Original-Content von: ROTE NASEN, übermittelt durch news aktuell