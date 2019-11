Ein neues Ronald McDonald Haus für Jena: Exklusive Einblicke zum Neubau in Jena-Lobeda (FOTO)

Mit dem Neubau des Universitätsklinikums Jena (UKJ) stand fest,dass auch das Ronald McDonald Haus einen neuen Standort benötigt. Ab 2021 werdenFamilien auf dem neuen Gelände in Jena-Lobeda in 11 Apartments ein Zuhause aufZeit finden, während die kleinen Patienten in unmittelbarer Nähe in der Klinikfür Kinder- und Jugendmedizin in Behandlung sind. Gestern wurden die Entwürfefür den Neubau des Elternhauses präsentiert.

Bereits seit 1992 gibt es das Ronald McDonald Haus Jena. Seitdem haben mehr als

6.000 Familien ein Zuhause auf Zeit gefunden, während die kleinen Patienten

stationär in medizinischer Behandlung waren. Zusammen mit dem ausführenden

Architekten Thomas Vietzke von Vietzke & Borstelmann hat die McDonald–s

Kinderhilfe nun im Rahmen des Freundeskreis-Events langjährigen Spendern und

Unterstützern die Entwürfe für den Neubau des Elternhauses präsentiert.

Nach intensiver Suche konnte ein geeignetes Grundstück für das neue Ronald

McDonald Haus gefunden werden: Direkt auf dem Klinikgelände nur 100 Meter von

der Kinderklinik des UKJ entfernt, können ab 2021 Familien das neue Elternhaus

beziehen. >Mit dem neuen Standort direkt auf dem Klinikgelände finden die

Familien nun wieder in unmittelbarer Nähe zu ihrem kranken Kind ein Zuhause auf

Zeit – was in dieser Situation das Entscheidende für die betroffenen Familien

ist<, sagt Adrian Köstler Vorstand, der McDonald--s Kinderhilfe Stiftung. Das räumliche Zentrum des Ronald McDonald Hauses Jena bildet die transparente

und großzügige Wohnlandschaft im Erdgeschoss. Hier sind die gemeinschaftlichen

Funktionen offen angeordnet und über weitreichende Blickbeziehungen sowie dem

mehrgeschossigen Luftraum mit dem Haus verbunden. Die ruhige und wertige

Fassadengestaltung unterstreicht den architektonischen Ansatz die zwei

Hauptfunktionsbereiche – die Familien-Apartments und den Gemeinschaftsbereich –

in der Baumasse ablesbar darzustellen.

Schirmherrin Ute Freudenberg steht bereits seit fast 25 Jahren an der Seite der

McDonald–s Kinderhilfe und wird sich auch in Zukunft für >ihr< Ronald McDonald

Haus einsetzen. >Schon von Anfang an verfolge ich die Planungen für das neue

Ronald McDonald Haus Jena und freue mich sehr, dass nun der Startschuss gefallen

ist<, sagt Ute Freudenberg. >Auch den Neubau werde ich mit voller Begeisterung

unterstützen und zusammen mit meinen Fans Spenden sammeln, um Familien schwer

kranker Kinder zu helfen.< Insgesamt sollen in der Region in den nächsten zwei Jahren 110.000 Euro Spenden

gesammelt werden, die den Bau des Hauses mitfinanzieren. Die Gesamtkosten

belaufen sich auf 4 Millionen Euro.

Die nächsten Schritte bis zur Eröffnung: Mit der Baugenehmigung ist im

Frühsommer 2020 zu rechnen, dann starten die Baumaßnahmen. Nach einer

voraussichtlichen Bauzeit von 14 Monaten wird das neue Elternhaus im Herbst 2021

eröffnet.

