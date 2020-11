Einbruch in das Grüne Gewölbe: Kriminelle arabische Clans verhöhnen unser Rechts- und Wertesystem

Viel zu lange haben Staat, Gesellschaft und vor allem linksliberale Politiker weggesehen, wie kriminelle arabische Clans unser Rechts- und Wertesystem mit Füßen treten. Allerdings zeigt die Polizeiaktion in Berlin, dass zumindest Teile der Politik heute das Thema ernster nehmen. So sind etwa auch mit Hilfe der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung den Clans in Berlin seit 2017 zahlreiche Immobilien abgenommen worden. Es ist allerdings ein mühsamer Kampf gegen die Clan-Kriminalität. http://www.mehr.bz/khs323k

