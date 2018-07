Eine frische Brise für den Norden: Die Challenge des Nordens startet wieder im September

Auch im Jahr 2018 bringt ein vierwöchiger

Schritte-Wettbewerb wieder eine frische Brise in die norddeutschen

Unternehmen und Organisationen. Zum zweiten Mal treten Teams jeder

Größenordnung bei der Challenge des Nordens gegeneinander an und

erlaufen gemeinsam so viele Schritte wie möglich.

Schreibtischgebundene Jobs, Computerarbeit, mangelnde Bewegung:

Immer mehr Menschen verharren viele Stunden am Tag in der gleichen

Position. Der Übergang zur Dienstleistungsgesellschaft führt dazu,

dass wir uns im Arbeitsalltag immer weniger bewegen – mit

gesundheitlichen Folgen. Aus wissenschaftlichen Untersuchungen geht

hervor, dass ständiges Sitzen die Entstehung von Begleiterkrankungen

wie Bluthochdruck und Diabetes Mellitus Typ 2 begünstigen kann

(Starret 2016). Um dem entgegenzuwirken möchte das Gesundheitsprojekt

Challenge des Nordens das Thema Bewegung genau dort hinbringen, wo

wir einen Großteil unserer Lebenszeit verbringen: An den

Arbeitsplatz.

„Angebote wie Schrittwettbewerbe sind hervorragend in den Alltag

integrierbar und können Menschen für Gesundheit und Bewegung

begeistern, die bis dahin eher wenige Berührungspunkte mit dem Thema

hatten. Die Maßnahmen erhöhen ihre Wirksamkeit, wenn auch die

Rahmenbedingungen wie zum Beispiel die Arbeitsausstattung und die

Arbeitstätigkeit mit betrachtet und gesundheitsförderlich gestaltet

werden. Im Idealfall sind die Angebote in einem Gesamtkonzept

eingebettet“, sagt Christian Fiebig, Referent Prävention und

Gesundheitsförderung von der BKK Mobil Oil.

Der Schritte-Wettbewerb ist für Unternehmen eine hervorragende

Gelegenheit, ihre Mitarbeiter ganz niederschwellig für das Thema

Gesundheit zu sensibilisieren, den Teamgedanken zu stärken und in der

eigenen Region gemeinsam aktiv zu werden.

Wie bringt man mehr Bewegung in den Alltag?

Um sich im Job körperlich fit zu halten, können schon ganz

einfache Dinge einen großen Unterschied machen, wie die Treppen statt

des Aufzugs zu nehmen oder den Kollegen im Büro nicht anzurufen,

sondern direkt bei ihm vorbeizugehen. Spielerische Wettbewerbe, bei

denen der Gemeinschaftsgedanke und das Teamgefühl im Vordergrund

stehen, können darüber hinaus auch bei Mitarbeitern, die sich selbst

eher als Bewegungsmuffel bezeichnen, für den nötigen Motivationsschub

sorgen.

Auch das IT-Unternehmen Dataport weiß, wie wichtig Bewegung als

Ausgleich zum Job ist und ist dieses Jahr bei der Challlenge des

Nordens mit dabei. „Als IT-Unternehmen mit über 2.700 Kollegen/innen

an sieben Standorten möchten wir 2018 erstmalig alle gemeinsam an den

Start gehen und sagen: „Läuft bei uns!“. Die Verbindung von Sport und

IT passt einfach gut zu Dataport.“

Im Team gemeinsam ein klares Ziel vor Augen zu haben, motiviert

auch die Bucerius Law School aus Hamburg: „Seit ihrer Gründung setzt

die Bucerius Law School, Hochschule für Rechtswissenschaft gGmbH, auf

Team Spirit. Da kommt die Challenge des Nordens gerade recht, um

gemeinsam Schrittmeisterinnen und -meister zu werden.“

Der Schritte-Wettbewerb

Die Challenge des Nordens ist in ein ganzheitliches

Gesundheitsprogramm eingebunden und wird vom wissenschaftlich

fundierten MOOVE Online-Fitnessprogramm begleitet. Während der

Challenge zeichnen die Läufer ihr tägliches Schrittpensum mit dem

Smartphone oder per Fitnesstracker auf und übertragen es an die MOOVE

App. Die Erfolge der eigenen Mannschaft sowie die Ergebnisse der

Mitstreiter können dabei live in der App verfolgt werden. Dabei geht

es jedoch nicht um sportliche Höchstleistungen oder darum, das

nächste Marathon-Team an den Start zu bringen, sondern vor allem um

Spaß, Teamgeist und eine gemeinsame Herausforderung, die alle

Mitarbeiter zu mehr Bewegung im Alltag motiviert. Dabei zählt jeder

einzelne Schritt: Bei der Arbeit, in der Mittagspause oder in der

Freizeit – Hauptsache, die Beschäftigten legen ihre Wege zu Fuß

zurück.

Nur zusammen ist man stark

Daneben dürfen starke Partner aus den Bereichen

Gesundheitsmanagement und Fitness natürlich nicht fehlen. Unterstützt

wird die Challenge von der BKK Mobil Oil. Die ersten zwanzig

Unternehmen, die sich für die Teilnahme an der Challenge anmelden,

erhalten von der Krankenkasse einen Zuschuss. Das Gewinnerteam des

Schritte-Wettbewerbs darf sich über einen Gesundheits-Check-up der

BKK Mobil Oil mit Haltungs-/Wirbelsäulenvermessung, Stresstest oder

Körperstrukturanalyse für 30 Mitarbeiter freuen. Mit attraktiven

Preisen und Aktionen sind auch Fitness First, Fitbit und das

Gesundheitsmobil Hamburg mit an Bord.

Gesundheit weiter denken – Fortbildung zum Bewegungsexperten

Damit auch nach der Challenge Bewegungsexperten im Unternehmen

weiterhin für ausreichend Schwung sorgen, gibt es für alle

teilnehmenden Unternehmen die Möglichkeit, einen Mitarbeiter durch

die BKK Mobil Oil zum betriebsinternen Bewegungsexperten fortbilden

zu lassen.

Laufen für den guten Zweck

Die Challenge des Nordens bringt nicht nur Bewegung in die

Unternehmen, sondern unterstützt auch einen guten Zweck: Mit jedem

teilnehmenden Mitarbeiter geht ein Euro an die Arbeit des

Kinder-Hospiz Sternenbrücke. Das motiviert auch die Mitarbeiter der

LESER GmbH aus Hamburg: „LESER wird mit Begeisterung bei der

Challenge des Nordens dabei sein, um nicht nur unsere Mitarbeiter zu

bewegen, sondern auch mit jedem Schritt etwas Gutes zu tun.“

Wenn jeder Schritt zählt ist der erste der wichtigste!

Jetzt einen Platz an der Startlinie sichern, damit der Startschuss

am 03. September 2018 nicht verpasst wird. Anmeldeschluss ist der 10.

August 2018.

Weitere Infos und Anmeldemöglichkeiten:

www.challenge-des-nordens.de

