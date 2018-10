EINLADUNG „5. Deutscher Kongress für Patientensicherheit bei medikamentöser Therapie“

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

welche Fortschritte hat die Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS)

in den vergangenen Jahren gemacht? Welche weiteren Maßnahmen sind in

diesem Bereich erforderlich, welche Hindernisse müssen überwunden

werden? Diese und weitere Fragen diskutieren Experten auf dem „5.

Deutschen Kongress für Patientensicherheit bei medikamentöser

Therapie“ der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft

(AkdÄ), gefördert vom Bundesministerium für Gesundheit, am 18. und

19. Oktober 2018 in Berlin.

Der Kongress ist die zentrale Plattform in Deutschland für den

Austausch zwischen Ärzten, Apothekern, Patienten und den Entscheidern

im Gesundheitswesen in Fragen der Arzneimitteltherapiesicherheit. So

wird seit dem 1. Deutschen Kongress für Patientensicherheit bei

medikamentöser Therapie im Jahr 2005 zunehmend thematisiert, wie

Patienten vor vermeidbaren Schäden durch die Arzneimitteltherapie

geschützt werden können. Problembewusstsein und Problemverständnis

haben sich seither weiterentwickelt, Strategien und Maßnahmen zur

Risikokontrolle wurden punktuell oder – wie der bundeseinheitliche

Medikationsplan – flächendeckend implementiert. Seit 2008 haben die

Ak-tionspläne zur Verbesserung der Arzneimitteltherapiesicherheit in

Deutschland des Bundesministeriums für Gesundheit Maßnahmen zur

Verbesserung der AMTS bewirkt.

Themen des Kongresses sind neben dem Aktionsplan unter anderem die

interprofessionelle Zusammenarbeit der Gesundheitsberufe, Erfahrungen

mit und Weiterentwicklung des bundeseinheitlichen Medikationsplans,

Nebenwirkungen durch Medikationsfehler, Aspekte des

Medikationsmanagements, Fragen des Entlassmanagements, AMTS in der

Pädiatrie, der Geriatrie und in Therapieleitlinien sowie

wissenschaftliche Forschungsvorhaben zur AMTS im Rahmen des

Innovationsfonds.

Wir würden uns freuen, Sie auf der Pressekonferenz begrüßen zu

dürfen: am 18. Oktober 2018 um 12:30 Uhr im

Langenbeck-Virchow-Haus Luisenstraße 58/59

10117 Berlin

Als Gesprächspartner werden Ihnen zur Verfügung stehen:

Prof. Dr. Daniel Grandt

Kongresspräsident, Vorstandsmitglied der Arzneimittelkommission

der deutschen Ärzteschaft

Thomas Müller

Leiter der Abteilung 1 Arzneimittel/Medizinprodukte im

Bundesministerium für Gesundheit

Dr. Stephan Hofmeister

Stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen

Bundesvereinigung

Hannelore Loskill

Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen

mit Behinderung, chronischer Erkrankung und ihren Angehörigen.

Nähere Informationen zum Ablauf des Kongresses entnehmen Sie bitte

der Internetseite www.patientensicherheit2018.de.

Bitte teilen Sie uns auf dem beiliegenden Antwortschreiben oder

per E-Mail (presse@baek.de) mit, ob Ihnen eine Teilnahme an dem

Kongress, bzw. an der Pressekonferenz, möglich ist.

Mit freundlichen Grüßen

Samir Rabbata

Pressekontakt:

Bundesärztekammer

Stabsbereich Politik und Kommunikation

Herbert-Lewin-Platz 1

10623 Berlin

Tel. 030-400456700

Fax. 030-400456707

presse@baek.de

www.baek.de

Original-Content von: Bundesärztekammer, übermittelt durch news aktuell