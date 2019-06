Empathie-Award honoriert Einsatz von Pflegeprofis / AOK Hessen sucht zum zweiten Mal Geschichtenüber besondere Menschen

Wer sind Hessens empathischste

Pflegefachkräfte? Die AOK Hessen sucht erneut Menschen in der

ambulanten und stationären Pflege, die tagtäglich mit Verlässlichkeit

und Mitgefühl ihren Beruf ausüben. Die Wahl wird auf Basis von

eingereichten Geschichten getroffen, die das individuelle Engagement

dieser Menschen bezeugen. Teilnehmen können Pflegebedürftige,

nahestehende Personen, aber auch Kolleginnen und Kollegen aus dem

Pflegedienst oder dem Pflegeheim.

„Mit unserem Preis wollen wir den Blick auf einen Berufsstand

lenken, der einen entscheidenden gesellschaftlichen Beitrag leistet.

Eine gute, sorgsame und empathische Pflege ist im Grunde unbezahlbar,

verdient Respekt und Anerkennung“, meint Sabine Vogt, Pflegefachkraft

bei der AOK Hessen. Nichts sei persönlicher als Pflege, nirgendwo

komme man seinen Mitmenschen so nahe. Nominiert werden können

professionell tätige Pflegekräfte, wobei nur eine ein-zige, gut

begründete Nennung ausreicht, um in die Endauswahl zu kommen.

Wertvolle Preise

Die vier ausgelobten Preise haben einen Gesamtwert von 8.000 Euro,

mitberücksichtigt wird dabei auch die Einrichtung, in denen die

Gewinnerinnen und Gewinner tätig sind. Es handelt sich in erster

Linie um Gutscheine, die für vielfältige Produkte im Kontext Sport

und Gesundheit eingelöst werden können. Unter allen Personen, die

eine Geschichte einreichen, ausgenommen sind Kolleginnen und Kollegen

der nominierten Pflegefachkräfte, werden zudem Zeitschriftenabos und

Gutscheine für regionale Bioläden verlost.

Pflegen mit Gefühl

Das Procedere ist einfach: Per E-Mail oder postalisch kann die

anschauliche Beschreibung einer konkreten Pflegesituation – möglichst

aus diesem Jahr – dargestellt werden. Dabei soll eine bestimmte

Pflegefachkraft eine wichtige, positive Rolle spielen. Im ersten

Schritt sollte auf Namensnennungen von Dritten verzichtet werden,

auch Pflegedienste sollten unerwähnt bleiben. „Erst dann, wenn wir

bestimmte Beiträge für preiswürdig erachten, werden wir auf die

Beteiligten zugehen und diese Fragen im Detail klären“, so Vogt. Eine

Mitgliedschaft bei der AOK Hessen ist nicht erforderlich, das gilt

für die einreichende und die gepflegte Person gleichermaßen. Wichtig

ist jedoch, dass die Erzählung auf eigenen Erfahrungen beruht, zum

Beispiel von Menschen, die im selben Haushalt wohnen oder regelmäßig

ihren Verwandten im Pflegeheim besuchen. Selbstverständlich können

auch Pflegebedürftige selbst von ihren Erlebnissen berichten.

„Professionalität und Handwerk vertragen sich durchaus mit sozialer

Wärme und authentischer Herzlichkeit. Schließlich verstehen die

meisten in der Pflege tätigen Menschen ihre Profession auch als

Berufung. Exzellente Pflege schafft zudem zwangsläufig Bindungen und

somit Emotionen“, meint Vogt.

Auswertung im Herbst

Die Teilnahme ist bis zum 1. November 2019 (Freitag) möglich,

wobei die Gewinnerinnen und Gewinner wenige Tage später

benachrichtigt werden. Übergeben werden die Geldpreise spätestens in

der ersten Dezemberhälfte in jenen Regionen, in den sie tätig sind.

Rückblick

Der erste Aufruf in 2018 führte zu knapp 80 Storys. „Die

allermeisten Beiträge waren dermaßen herzlich und wertschätzend, das

war zeitweise ziemlich bewegend“, sagt Vogt. Sie hofft, dass es

diesmal sogar über 100 Vorschläge werden. Die drei Gewinnerinnen und

ein Gewinner hatten sich damals sehr über die Nominierung gefreut,

fühlten sich in ihrer Arbeit bestätigt.

Teilnahme-Optionen:

Per E-Mail an empathie@he.aok.de.

Postalisch an AOK Hessen, Pressestelle, Basler Straße 2, 61352 Bad

Homburg

Mehr Informationen sind zu finden unter:

http://empathie.hessen.aok.de

Benötigt werden immer der Vor- und Nachname der einreichenden

Person, deren vollständige Adresse und Kontaktdaten (u. a.

Telefonnummer). Auch sollte möglichst angegeben werden, ob man selbst

gepflegt wird oder im selben Haushalt wohnt wie die Person, die

gepflegt wird bzw. ob man eine Kollegin oder einen Kollegen

nominiert. Je detailreicher die Begründung, desto höher die

Wahrscheinlichkeit, dass die beschriebene Person Chancen auf einen

Sachpreis hat.

