Endspurt Europawahl: „Heldenbild“- Generator macht Bekenntnis zu Europa für alle möglich

Bevor am kommenden Sonntag ein neues

Europaparlament gewählt wird, appellieren die Arbeitgebervereinigung

Nahrung und Genuss e.V. (ANG), der Bund für Lebensmittelrecht und

Lebensmittelkunde e.V. (BLL) und die Bundesvereinigung der Deutschen

Ernährungsindustrie e.V. (BVE) noch einmal für ein Bekenntnis zur

Europäischen Union.

Ab sofort stellen die drei Verbände dafür auf der Kampagnenseite

www.europa-braucht-helden.de zwei neue Mitmach-Tools zur Verfügung,

die ein Bekenntnis für alle möglich machen: Einfach Bild hochladen,

mit dem Bekenner-Logo versehen und in den Sozialen Medien teilen, an

Freunde und Verwandte per Email verschicken oder Bild ausdrucken und

auf dem Schreibtisch im Büro aufstellen oder am Kühlschrank zu Hause

anbringen. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit sein Profilbild auf

Facebook mit einem Helden-Rahmen zu versehen. Auch hierzu findet sich

die Anleitung auf der Kampagnenseite.

Anfang April hatten ANG, BLL und BVE die Kampagne „Europa braucht

Helden“ gestartet mit dem Ziel, ein breites Bekenntnis für Europa in

der Lebensmittelwirtschaft zu erzeugen. Dem Aufruf sind viele

Unternehmen, Verbände und auch Vertreter der Politik gefolgt. Bis

heute wurden in den Sozialen Medien unter #EuropasHelden über 200

Beiträge gepostet und rund eine halbe Million Menschen erreicht.

Christoph Minhoff, Initiator der Kampagne, zeigt sich zufrieden: „Ich

freue mich über die große Zahl der Unterstützer, die wir in so kurzer

Zeit für die Kampagne gewinnen konnten. Unser Ziel, ein deutliches

Bekenntnis der Ernährungswirtschaft für Europa zu erzeugen, haben wir

mehr als erreicht. In vielen Gesprächen mit Politik und

Medienvertretern gab es sehr viel Zuspruch. Ich bin überzeugt, dass

wir mit der Kampagne einen Prozess angestoßen haben, der auch über

die Europawahl am 26. Mai hinauswirken wird, denn die Europäische

Union ist trotz berechtigter Kritik die Basis für die Zukunft unserer

Branche.“ Auch ANG-Hauptgeschäftsführerin Stefanie Sabet zieht eine

positive Zwischenbilanz: „Dieses klare Bekenntnis einer gesamten

Wertschöpfungskette zu Europa ist einmalig. Wir setzen damit

gleichzeitig ein wichtiges Zeichen, dass wir die Zukunft für unsere

Unternehmen aktiv mitgestalten wollen.“

Mehr unter www.europa-braucht-helden.de

