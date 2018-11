Euler Hermes Studie Brasilien: Was Bolsonaro für Wirtschaft und Unternehmen bedeutet

– Kurzfristig profitieren Unternehmen von „Quick Wins“ aus

Wahlversprechen: 90.000 zusätzliche Unternehmen für 2019 erwartet

– Bis zu 0,3 Prozentpunkte (pp) an zusätzlichem Rückenwind für die

brasilianische Wirtschaft möglich

– Kein Langzeiteffekt in Sicht: Wahlversprechen vage und teilweise

völlig unrealistisch

– Ungünstiger Cocktail aus steigenden Risikoprämien, höheren

Zinssätzen, sinkendem Vertrauen von Investoren und Abwertung der

Währung am Horizont

– Unternehmensverschuldung wird dadurch zum Problem: insbesondere

Einzelhandel, Automobilzulieferer, Textilindustrie, Lebensmittel- und

Energiesektoren mit hohen Risiken

Die Wahl des Rechtspopulisten Jair Bolsonaro zum neuen Präsidenten

Brasiliens ist für die dortigen Unternehmen die „beste der schlechten

Optionen“. Zu diesem Schluss kommt die aktuelle Studie des führenden

Kreditversicherers Euler Hermes „Brazil: A leap into the unknown“.

Börse und Währung haben seit September beide um etwa 12% zugelegt,

und Unternehmen werden vermutlich zumindest kurzfristig von einigen

der angekündigten „Pro-Business“ Maßnahmen profitieren, für die der

Präsident nur eine einfache Mehrheit im Kongress benötigt.

„Der Rückendwind an den Märkten war vorab eine Art

–Freigabestempel– für Bolsonaros Wahlankündigungen“, sagt Ludovic

Subran, Chefvolkswirt der Euler Hermes Gruppe und stellvertretender

Chefvolkswirt der Allianz. „Privatisierungspläne, Investitionen in

Infrastruktur oder auch Reformen zur Reduzierung bürokratischer

Hürden bei der Unternehmensgründung sind gute Nachrichten für

Wirtschaft und Unternehmen. 2019 könnte es so bis zu 90.000 mehr

Firmen geben als in diesem Jahr. Tatsächlich sind im Laufe des

kommenden Jahres außerdem bis zu 0,3 Prozentpunkte (pp) an

zusätzlichem Schub für die brasilianische Wirtschaft drin.“

Kein Langzeiteffekt: Höhere Zinssätze und Risikoprämien lauern

schon

Dieser Effekt könnte jedoch von kurzer Dauer sein angesichts der

Risiken, die in naher Zukunft an Brasiliens Tür klopfen dürften.

„Das Comeback der Marktvolatilität sowie steigende Risikoprämien

und dadurch auch höhere Zinssätze lauern schon hinter der nächsten

Ecke“, sagt Subran. „Dafür gibt es drei Gründe: Erstens sind viele

Wahlversprechen Bolsonaros entweder vage oder völlig unrealistisch.

Zweitens ist die Wahrscheinlichkeit der lange erwarteten und

notwendigen Rentenreform aufgrund der benötigten

Drei-Fünftel-Mehrheit im Kongress eher unwahrscheinlich. Und drittens

könnte der erstaunliche Widerspruch zwischen seinem aktuellen Kurs

eines opportunistisch geprägten Wirtschaftsliberalismus– und seiner

politischen Vergangenheit in der Militärdiktatur ein brasilianisches

Eigentor werden.“

Das anvisierte Ziel, 2019 einen ausgeglichenen primären

Staatshaushalt (das heißt vor Zinsen) zu erreichen, ist nach

Einschätzung der Studie unrealistisch: Es würde Einsparungen in Höhe

von 2,4% des Bruttoinlandsprodukts (BIP) erfordern. Ein solches

Sparprogramm jedoch könnte bis zu 1,2pp an Wirtschaftswachstum kosten

– und das liegt im laufenden Jahr bei gerade mal gut +1,3%.

Doch was bedeutet das für die Unternehmen im größten Land

Südamerikas? Die Wachstumsaussichten sind mit einem Zuwachs beim BIP

von 2,5% für 2019 alles andere als berauschend. Die sinkende globale

Liquidität kommt hinzu. Lähmende politische Debatten über

beispielsweise die Rentenreform würden zudem die Frage der

Regierbarkeit aufwerfen und das damit verbundene Vertrauen von

Investoren in Mitleidenschaft ziehen.

Problem Verschuldung: Unternehmen haben Schäfchen noch nicht im

Trockenen

„Brasilianische Unternehmen haben ihre Schäfchen noch nicht im

Trockenen“ sagt Ron van het Hof, CEO von Euler Hermes in Deutschland,

Österreich und der Schweiz. „Die Unsicherheit über die Machbarkeit

von Bolsonaros Wahlversprechen könnte zu einer Abwertung des

Brasilianischen Real (BRL) führen. Mit gleichzeitig steigenden

Risikoprämien und höheren Zinssätzen durch das sinkende Vertrauen von

Investoren wird in diesem ungünstigen Cocktail die

Unternehmensverschuldung zum Problem. Exporteure sollten deshalb

insbesondere den Einzelhandel im Auge behalten, aber auch

Automobilzulieferer, Textilindustrie, Lebensmittel- und

Energiesektoren sind aufgrund der hohen Verschuldung mit erheblichen

Risiken verbunden.“

Die meisten dieser Branchen werden von Weltmarktführer Euler

Hermes bereits heute als „mit erheblichen Risiken“ oder sogar als

„mit hohen Risiken“ eingestuft. Der drohende ungünstige Cocktail aus

wirtschaftlichen und politischen Faktoren kommt zu den bereits

bestehenden Unsicherheiten bei Unternehmen hinzu.

„Bei einigen brasilianischen Unternehmen steigt voraussichtlich in

Zukunft das Risiko, dass sie ihre Schulden nicht zurückzahlen

können“, sagt Van het Hof. „Sie müssen erst einmal in der Lage sein,

die erheblich höheren Kosten zu stemmen, die sich aus steigenden

Zinssätzen und gleichzeitiger Abwertung der Währung für ihre Kredite

ergeben.“

Eine Abwertung der Währung wäre außerdem für Unternehmen ein

Problem, die stark auf Importwaren angewiesen sind, wie

beispielsweise bei Transportausrüstungen, Haushaltsgeräten, im

Maschinen- und Anlagenbau sowie im Elektroniksektor.

„Mit der zarten wirtschaftlichen Erholung nach der Rezession haben

sich die Unternehmensrisiken insgesamt seit Ende 2017 in Brasilien

leicht verbessert“, sagt Subran. „Allerdings ist das noch lange keine

Entwarnung. Wir bewerten 61% der dortigen Sektoren mit –erheblichen

Risiko– – weltweit liegt der Schnitt im Vergleich bei lediglich 23%.

Es gibt in Brasilien zudem keine Branche mit niedrigem Risiko. In

ganz Lateinamerika sind immerhin 11% der Sektoren mit nur geringen

Risiken verbunden. Die brasilianische Wirtschaft hat also auch nach

der Wahl noch Nachholbedarf und einen langen Weg vor sich. Ob der

neue Präsident einen echten Durchbruch erzielen wird, bleibt

allerdings fraglich.“

Link zur vollständigen Euler Hermes Studie: http://ots.de/NAxxeL

