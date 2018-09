„Engagement leben – Sinn geben“ / Die 14. Woche des bürgerschaftlichen Engagements ist eröffnet (FOTO)

Die Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend Dr.Franziska Giffey und Brigitta Wortmann vom BundesnetzwerkBürgerschaftliches Engagement (BBE) haben heute (Freitag) die 14.Woche des bürgerschaftlichen Engagements eröffnet.

Über 30 Millionen Menschen sind in Deutschland freiwillig aktiv.

Sie alle tragen dazu bei, das Leben in unserer Gesellschaft besser,

gerechter und demokratischer zu gestalten. Das Bundesnetzwerk

Bürgerschaftliches Engagements (BBE) veranstaltet jedes Jahr die

Woche des bürgerschaftlichen Engagements – die inzwischen bundesweit

größte Freiwilligenoffensive – um das Engagement dieser Menschen

hervorzuheben und zu würdigen.

Bundesfamilienministerin Dr. Franziska Giffey betonte in ihrer

Eröffnungsrede die Wichtigkeit von guten Rahmenbedingungen für

freiwilliges Engagement:

„Mit unserer Engagementpolitik wollen wir für das freiwillige und

bürgerschaftliche Engagement und für das Ehrenamt gute

Rahmenbedingungen schaffen. Jeder, der sich in Deutschland freiwillig

engagieren will, soll dazu auch die Möglichkeit bekommen. Dafür

wollen wir sorgen. Bürgerschaftliches Engagement lässt sich nicht

verordnen. Ich will mich aber dafür einsetzen, dass mehr Freiwillige

ihrem Wunsch, sich zu engagieren, nachgehen können. Die Nachfrage ist

groß, der Wille ist da – das ist großartig und dieses Potential

dürfen wir nicht verschenken.“

Bundesratspräsident Michael Müller, der sich zuvor beim Rundgang

über den Engagement-Markt über unterschiedliche Initiativen

informiert hatte, betonte die große Verantwortung der Länder zur

Förderung von bürgerschaftlichem Engagement. „Freiwilliges Engagement

braucht verlässliche Rahmenbedingungen und besondere Anerkennung. Das

Land Berlin unterstützt wie alle anderen Länder auch

bürgerschaftliches Engagement mit zahlreichen Programmen und

Maßnahmen. Ich begrüße, dass sich auch der Bund hier in einer

besonderen Verantwortung sieht und zusammen mit den Ländern weitere

Maßnahmen für eine starke Zivilgesellschaft und eine lebendige

Demokratie plant“, sagte Müller.

Brigitta Wortmann vom BBE-Sprecher*innenrat begrüßte die über 350

Gäste im DRIVE Volkswagen Forum in Berlin. Sie freute sich über den

wichtigen Einsatz von Engagierten: „Bürgerinnen und Bürger, die

anpacken, sind das Herz unserer Gesellschaft. Ihre Bedeutung für das

Gemeinwesen muss noch sichtbarer werden. Zum Beispiel durch eine gute

Engagementpolitik, die überall eine Rolle spielen muss: Von der

Bildung über den Städtebau bis zur ländlichen Entwicklung.

Engagementpolitik ist Gesellschaftspolitik und Engagement stärkt

Demokratie. Die Woche des bürgerschaftlichen Engagements zeigt dies

wieder einmal eindrucksvoll.“

Die diesjährigen Engagement-Botschafter und Botschafterinnen

wurden vorgestellt:

Klaus Hirrich vom FAL e.V. Wangelin

Botschafter für Engagement in ländlichen Räumen, der mit seinen

Mitstreitern und Mitstreiterinnen den kleinen Ort bei Plauen am See

in Mecklenburg-Vorpommern von einer „ausgeräumten Landschaft“ mit

vielen zu Ruinen verfallenen Häusern und einem ehemaligen

sowjetischen Schießplatz wieder einen lebenswerten und blühenden Ort

verwandelte.

Johannes Müller, Gründer von CorrelAid e.V.

Botschafter für Digitales Engagement, ein Datenanalyst aus

Konstanz, der das Netzwerk junger, engagierter Datenanalysten und

Datenanalystinnen mit sozialem Anspruch gründete, die gemeinsam ihre

Kenntnisse für gute Zwecke einsetzen, indem sie

zivilgesellschaftliche Organisationen unterstützen.

Und Katja Sinko, Gründerin von The European Moment

Botschafterin für Zivilgesellschaft in Europa, die sich mit ihrer

Kampagne für europäische Werte und gegen rechtspopulistische Hetze

engagiert.

Außerdem fand auch in diesem Jahr ein Engagement-Markt statt.

Initiativen und engagierte Unternehmen gestalteten an ihren Ständen

ein buntes Mitmachprogramm, das die Vielfalt des Engagements aus

nächster Nähe erlebbar machte.

Das BBE und die Woche des bürgerschaftlichen Engagements

Seit 2004 würdigt das BBE mit der bundesweiten Woche des

bürgerschaftlichen Engagements den Einsatz der über 30 Millionen

freiwillig Engagierten. Im Fokus stehen Menschen, die sich

eigeninitiativ oder in Unternehmen, Stiftungen, Verbänden oder

Einrichtungen unter dem Motto „Engagement macht stark!“ engagieren.

Sie wird durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen

und Jugend (BMFSFJ) gefördert. Der Bundespräsident ist Schirmherr der

Kampagne. Das ZDF, der Bundesverband Deutscher Anzeigenblätter (BVDA)

und das enorm Magazin sind offizielle Medienpartner. Weitere starke

Partner*innen 2018 sind Aktion Mensch, Children for a better World

e.V., die Deutsche Telekom, die Faire Woche, Good Impact, IBM

Deutschland, die Sparkasse und Volkswagen pro Ehrenamt.

Das BBE ist ein Zusammenschluss aus Bürgergesellschaft, Staat und

Wirtschaft. 260 Mitgliedsorganisationen verfolgen das Ziel,

bürgerschaftliches Engagement in allen Gesellschafts- und

Politikbereichen zu fördern.

Weitere Informationen unter www.engagement-macht-stark.de.

Über redaktionelle Berichterstattung und ein Belegexemplar würden

wir uns sehr freuen!

Die 14. Woche des bürgerschaftlichen Engagements findet vom 14. –

23. September 2018 statt. Mehr unter www.engagement-macht-stark.de.

Abonnieren Sie unseren Infoletter.

Oder besuchen Sie uns auf unserer Facebookseite.

