rbb exklusiv: Kramp-Karrenbauer warnt: keine Regierungskrise wegen Fall Maaßen

Im Streit um die Zukunft des umstrittenen

Präsidenten des Bundesverfassungsschutzes, Hans-Georg Maaßen, soll

nächste Woche eine Entscheidung fallen.

Das sagte CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer im

Inforadio vom rbb. „Wenn die Regierungschefin aus dem Ausland

zurückkommt, dann ist die Zeit, um abschließend über diesen Fall zu

reden“. Die jüngsten Vorkommnisse seien „eine Belastung für die

Koalition“, räumte die CDU-Politikerin in der Sendung

„Zwölfzweiundzwanzig“ ein. Denn ein Koalitionspartner habe „ja

erklärt, dass er das Vertrauen in Maaßen verloren hat. Ein anderer

Koalitionspartner hat ausdrücklich erklärt, dass er das Vertrauen in

Maaßen noch hat.“

Kramp-Karrenbauer warnte davor, „daraus eine Regierungskrise

werden zu lassen“. Das hielte sie für „fahrlässig“. Die jüngsten

Vorkommnisse rührten daher, „dass sich ein Verfassungsschutzpräsident

mehr als missverständlich ausgedrückt hat“, sagte die

CDU-Generalsekretärin. Kramp-Karrenbauer begrüßte ein erstes Treffen

der Koalitionspartner, bei dem entschieden worden sei: „Sie gehen

zusammen in Ruhe die Situation durch und treffen nächste Woche eine

Entscheidung.“

Zu der Bewertung der Vorkommnisse in Chemnitz sagte die

CDU-Generalsekretärin: „Die Grundfrage war eine Gewalttat, die von

Menschen begangen worden ist, die so und zu dem Zeitpunkt eigentlich

gar nicht mehr im Land hätten sein dürfen“. Gegen die sei auch vorher

schon ermittelt worden. Die anschließenden Demonstrationen seien

geprägt gewesen von „Gewalt, von Hass, von verbaler Hetze auf jeden

Fall. Sicherlich – wie das Video zeigt – auch von körperlicher

Hetze.“ Der „Streit über Begriffe“ lenke davon ab.

Das Gespräch mit der CDU-Generalsekretärin hören Sie am Samstag um

12.22 Uhr im Inforadio vom rbb in der Sendung „Zwölfzweiundzwanzig“

mit Sabina Matthay.

