Enkel sind das Dessert des Lebens – Gespräche zwischen den Generationen: Opa-Enkel-Dialoge

Wer kennt es nicht? Oma und Opa erzählen gerne von früher. Meistens erkennt man allerdings erst viel später, wie wertvoll diese Geschichten sind, denn die Großeltern sind wichtige Zeitzeugen. Sie erinnern uns an Krieg und Frieden und hindern uns am Vergessen.

Mit seinem neuen Buch bietet der Autor auch den Kindern – der jetzigen Elterngeneration – die Möglichkeit, die Alten in der Großelternrolle neu und anders zu erleben. Glenewinkel wünscht den jugendlichen Enkelkindern, die Erfahrungen der Alten zu nutzen und sich mit Mut und Energie auf die Gestaltung ihrer Zukunft zu konzentrieren. Aktuell warten dort zwar keine Kriege aber auch Themen wie Umweltverschmutzung oder die Klimakrise müssen gemeistert werden.

Der Autor Werner Glenewinkel studierte Jura in Freiburg und Kiel. Später war er als Lehrer am Oberstufenkolleg in Bielefeld sowie als Dozent an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung tätig. Zudem hat er eine Ausbildung als Familientherapeut und arbeitete als Supervisor und Mediator. Glenewinkel ist dank seiner Patchworkfamilie Großvater von fünf Enkelkindern.

