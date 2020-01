EU-Abgeordnete prangern Pushback-Praxis an bosnisch-kroatischer Grenze an

Die Europaabgeordneten Cornelia Ernst und Özlem Alev Demirel

haben katastrophale Zustände in Lagern für Geflüchtete an der

bosnisch-kroatischen Grenze kritisiert. Es herrschten “apokalyptische Zustände”

in der Grenzregion, erklärten die LINKE-Politikerinnen im Interview mit der in

Berlin erscheinenden Tageszeitung “neues deutschland” (Dienstagausgabe). Die

Parlamentarierinnen hatten sich nach wiederholten Hinweisen auf sogenannte

Pushbacks vor Ort ein Bild gemacht. Pushbacks, das gewaltsame Zurückdrängen von

Geflüchteten, ohne ihnen die Chance zu geben, einen Asylantrag zu stellen, sind

in der EU verboten. Im Grenzgebiet wurden Ernst und Demirel jedoch Zeugen dieser

Praxis. Die Politikerinnen wollen einen Brief der Fraktionschefs von Grünen,

Linken und Sozialdemokraten im Europaparlament an die neue

EU-Flüchtlingskommissarin Ylva Johansson initiieren, in dem der sofortige Stopp

der Pushback-Praxis gefordert wird. Die kroatische Regierung, die derzeit die

EU-Ratspräsidentschaft innehat, hatte ein Gespräch mit den Abgeordneten

abgelehnt.

Pressekontakt:

neues deutschland

Redaktion

Telefon: 030/2978-1722

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/59019/4490908

OTS: neues deutschland

Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell