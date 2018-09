EU-Terminvorschau vom 30. September bis 5. Oktober 2018

Sonntag, 30. September

Skopje: Referendum über Abkommen zur Beilegung des Namensstreits

zwischen Athen und Skopje

Nach mehr als 25 Jahren haben Athen und Skopje ein Abkommen zur

Beilegung ihres Namensstreits erreicht. Die frühere jugoslawische

Teilrepublik soll laut dem Abkommen ihren Namen auf Nord-Mazedonien

ändern. Die griechische Regierung will im Gegenzug die mazedonische

Sprache anerkennen und den Weg für den Beitritt Nord-Mazedoniens zur

Nato und für den Start von EU-Beitrittsverhandlungen freimachen. In

Mazedonien sollen die Bürger am 30. September über die Vereinbarung

abstimmen. Weitere Hintergrundinformationen dazu finden Sie hier

https://ec.europa.eu/germany/news/20180613-namensstreit_de und hier.

http://ots.de/jQDmw7

Montag, 01. Oktober

Freiburg: „Europa im Dialog“ mit EU-Kommissionspräsident Juncker

und Ministerpräsident Kretschmann

Ministerpräsident Winfried Kretschmann und EU-Kommissionspräsident

Jean-Claude Juncker diskutieren mit Bürgerinnen und Bürgern über die

Zukunft Europas. Dies ist der 1000. Bürgerdialog, den die

EU-Kommission unter Jean-Claude Juncker organisiert, diesmal

gemeinsam mit der Landesregierung Baden-Württemberg im Rahmen ihrer

Reihe „Europa im Dialog“. Der Bürgerdialog wird auch live bei Europe

by Satellite EbS http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm

sowie im Livestream auf der Facebook-Seite der Kommissionsvertretung

www.facebook.com/eu.kommission übertragen. Weitere Informationen

finden Sie vorab hier https://www.freiburg.de/pb/,Lde/1292603.html.

Straßburg: Plenartagung des Europäischen Parlaments (bis 04.10.)

Am Montag ab 17 Uhr wird über den Vorschlag für den freien Verkehr

nicht personenbezogener Daten in der Europäischen Union debattiert.

Außerdem auf der Tagesordnung steht die Umsetzung der

LGBTI-Leitlinien des Rates in Bezug auf die Situation in

Tschetschenien. Die vollständige Tagesordnung finden Sie vorab hier

http://www.europarl.europa.eu/plenary/de/agendas.html.

Luxemburg: Sitzung der Euro-Gruppe

Weitere Informationen finden Sie vorab hier

http://www.consilium.europa.eu/de/meetings/eurogroup/2018/10/01/. Die

wichtigsten Tagesordnungspunkte werden circa zwei bis drei Tage vor

der Sitzung bekannt gegeben.

Dienstag, 02. Oktober

Kleve: Grenzübergreifender Bürgerdialog zur Zukunft der EU

Unter der Fragestellung „Wie beeinflusst uns die Europäische Union

im täglichen Leben?“ haben interessierte Bürger die Möglichkeit, mit

Blick auf die Europawahl 2019 mit Europaabgeordneten, Experten und

anderen Bürgern aus den Niederlanden und Deutschland ins Gespräch zu

kommen. Die Veranstaltung ist die erste von drei Veranstaltungen

dieser Art, die bis zur Europawahl im Mai 2019 durchgeführt werden

(24. Januar 2019 in Duisburg und 13. März 2019 in Nijmegen). Die

Veranstaltung beginnt um 18 Uhr in der Stadthalle. Weitere

Informationen finden Sie hier

http://www.kirchenkreis-kleve.de/veranstaltung/events/1305.html.

Bremen: International Astronautical Congress mit

EU-Industriekommissarin Bienkowska

Beim International Astronautical Congress treffen sich rund 4.000

Weltraum-Experten aus aller Welt, um global, multidisziplinär und

alle Raumfahrtbereiche und -themen umfassend die neuesten

Informationen auszutauschen und Kontakte zu knüpfen.

EU-Industriekommissarin Elzbieta Bienkowska wird an einer Diskussion

zum Thema „The Game Changers – for a Joint Future in Space at IAC“

teilnehmen. Weitere Informationen dazu finden Sie hier

https://www.iac2018.org/about/. Im Rahmen ihres Besuches wird die

Kommissarin unter anderem auch den Bremer Bürgermeister und Präsident

des Senats, Dr. Carsten Sieling, treffen und trägt sich ins Goldene

Buch der Stadt ein.

Straßburg: Wöchentliche Kommissionssitzung

Weitere Informationen und eine detaillierte Agenda können vorab

hier http://ots.de/lSicMk abgerufen werden.

Straßburg: Plenartagung des Europäischen Parlaments (bis 04.10.)

EU-Kommissionspräsident Juncker wird dem Parlament über die

Vorbereitungen zum Europäischen Rat am 18. Oktober berichten.

Außerdem auf der Tagesordnung stehen mehrere Abstimmungen, wie

beispielsweise über die Aufstellung der Liste der Drittländer, deren

Staatsangehörige beim Überschreiten der Außengrenzen im Besitz eines

Visums sein müssen sowie über die Liste der Drittländer, deren

Staatsangehörige von dieser Visumpflicht befreit sind. Es folgen

Aussprachen u.a. über Emissionsnormen für neue Personenkraftwagen und

für neue leichte Nutzfahrzeuge, Mehrwertsteuervorschriften sowie die

Lage im Jemen. Die vollständige Tagesordnung finden Sie vorab hier

http://www.europarl.europa.eu/plenary/de/agendas.html.

Luxemburg: Rat für Wirtschaft und Finanzen

Die Kommission wird ihren Vorschlag vorstellen, wonach die

EU-Finanzinstitute in Bezug auf die Bedrohung durch Geldwäsche und

Terrorismusfinanzierung noch stärker beaufsichtigt werden sollen.

Ferner könnte – auch im Hinblick auf eine etwaige Einigung – über

mehrere Dossiers aus dem Bereich der indirekten Besteuerung beraten

werden. Dazu gehören u.a. die Mehrwertsteuerregelung für

elektronische Veröffentlichungen sowie der Vorschlag zur sogenannten

„Umkehrung der Mehrwertsteuerschuldnerschaft“. Zudem wird der Rat

eine Verordnung annehmen, mit der die Verwaltungszusammenarbeit bei

der Bekämpfung des Mehrwertsteuerbetrugs verbessert werden soll.

Weitere Informationen finden Sie vorab hier

http://www.consilium.europa.eu/de/meetings/ecofin/2018/10/02/.

Luxemburg: EuGH-Urteil zu Plenartagung des Europaparlaments in

Brüssel

Frankreich hat beantragt, dass mehrerer Handlungen des

Europäischen Parlaments für nichtig erklärt werden, die mit der

Annahme des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union für das

Haushaltsjahr 2017 zusammenhängen. Nach Ansicht Frankreichs hätten

die Beratungen über den gemeinsamen Entwurf des Gesamthaushaltsplans,

die Abstimmung des Parlaments über diesen Entwurf und die Handlung,

mit der der Präsident des Parlaments die Annahme des Haushaltsplans

festgestellt habe, in einer ordentlichen Plenartagung des Parlaments

in Straßburg (Frankreich) erfolgen müssen und nicht im Rahmen der

zusätzlichen Plenartagung, die in Brüssel (Belgien) stattfand.

Weitere Informationen dazu finden Sie hier http://ots.de/IEQoS1.

Luxemburg: EuGH-Urteil zu Zugriffen auf Telefonverbindungsdaten zu

Ermittlungszwecken

Ein spanisches Gericht ersucht den Gerichtshof um Klärung, welchen

Schweregrad eine Straftat haben muss, damit zu Ermittlungszwecken

Mobilfunkbetreibern aufgegeben werden kann, den Ermittlungsbehörden

mitzuteilen, wer von einer bestimmten Nummer aus angerufen wurde. Im

vorliegenden Fall geht es um die Verbindungsdaten eines

Mobiltelefons, das bei einem gewaltsamen Raub entwendet wurde. Der

Ermittlungsrichter hatte den Antrag der Kriminalpolizei auf eine

solche Anordnung mit der Begründung abgelehnt, dass die fragliche

Straftat nicht als schwer eingestuft werden könne, da das mögliche

Strafmaß weniger als 5 Jahre betrage. Weitere Informationen dazu

finden Sie hier http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-207/16.

Mittwoch, 03. Oktober

Straßburg: Plenartagung des Europäischen Parlaments (bis 04.10.)

Nach der Debatte mit dem estnischen Ministerpräsidenten Jüri Ratas

über die Zukunft Europas stimmt das Plenum u.a. über die

Inanspruchnahme des Europäischen Fonds für die Anpassung an die

Globalisierung ab. Ebenfalls abgestimmt wird, in Bezug auf die

Mehrwertsteuer, über den Anwendungszeitraum der Umkehrung der

Steuerschuldnerschaft und des Schnellreaktionsmechanismus. Es folgen

Aussprachen u.a. über die Unterstützung lokaler und regionaler

Gebietskörperschaften in Bezug auf den humanitären Notstand im

Mittelmeer sowie über die EU-Agentur für justizielle Zusammenarbeit

in Strafsachen (Eurojust). Die vollständige Tagesordnung wird vorab

hier http://www.europarl.europa.eu/plenary/de/agendas.html

veröffentlicht.

Donnerstag, 04. Oktober

Berlin: Exklusiver Pressetermin zur Sonderausstellung „Artefakte“

des Museums für Naturkunde und der Europäischen Kommission

Wie wollen wir in Zukunft mit unserem Planeten umgehen? Für diese

Frage haben sich das Museum für Naturkunde Berlin, die Gemeinsame

Forschungsstelle der Europäischen Kommission und der amerikanische

Fotograf J Henry Fair zusammengetan. Die Sonderausstellung ARTEFAKTE

diskutiert in Zeiten von „alternativen Fakten“ und „Fake News“

umweltrelevante Fragen mit Politik, Wissenschaft und Gesellschaft.

Start der Sonderausstellung ist der 9. Oktober. Für den exklusiven

Rundgang für Pressevertreter am 4. Oktober um 13 Uhr im Museum für

Naturkunde, Invalidenstraße 43 (Eingang über das Hauptportal), melden

Sie sich bitte per E-Mail unter carmen.schucker@mfn.berlin an.

Straßburg: Plenartagung des Europäischen Parlaments

Auf der Agenda steht eine Aussprache über ein Strategiepaket für

die öffentliche Auftragsvergabe. Es folgen Abstimmungen über die

Entschließungsanträge zur Lage im Jemen und zur Aussprache über Fälle

von Verletzungen der Menschenrechte, der Demokratie und der

Rechtsstaatlichkeit. Im Anschluss wird über die Entziehung von

Wahlrechten in der EU debattiert. Die vollständige Tagesordnung

finden Sie vorab hier

http://www.europarl.europa.eu/plenary/de/agendas.html.

Innsbruck: Informelle Tagung der EU-Handelsminister mit

EU-Kommissarin Malmström (bis 5.10.)

Die Minister werden in einem informellen Rahmen aktuelle

handelspolitische Themen erörtern. Die Tagung steht unter dem Motto

„Trade. Jobs. Future.“. Zum Abschluss der zweitägigen Tagung ist am

5. Oktober um 12.30 Uhr eine Pressekonferenz mit

EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström und der österreichischen

Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort,

Margarete Schramböck geplant. Die Online-Akkreditierung können Sie

direkt hier https://www.eu2018.at/de/media/Media-accreditation.html

durchführen. Weitere Informationen zur Tagung finden Sie vorab hier

http://www.consilium.europa.eu/de/meetings/fac/2018/10/05/.

Mar de Plata: Treffen der G20-Gesundheitsminister mit EU-Kommissar

Andriukaitis

Im Rahmen der Vorbereitungstreffen zum G20-Gipfel Ende 2018 kommen

die Gesundheitsminister der Länder im argentinischen Mar de Plata

zusammen. An dem Treffen wird auch EU-Gesundheitskommissar Vytenis

Andriukaitis teilnehmen. Argentinien hat das Thema „Konsensbildung

für eine gerechte und nachhaltige Entwicklung“ für den G20-Gipfel der

Staats- und Regierungschefs 2018 ausgewählt. Weitere Informationen

dazu finden Sie hier

http://sdg.iisd.org/events/g20-health-ministerial-meeting/.

Luxemburg: Schlussanträge des Generalanwalts am EuGH zu

Anleihekaufprogramm der EZB

Das deutsche Bundesverfassungsgericht ist mit mehreren Verfahren

befasst, in denen es darum geht, ob das Public Sector Purchase

Programme (PSPP) der Europäischen Zentralbank (EZB) zum Ankauf von

Wertpapieren des öffentlichen Sektors mit dem Grundgesetz vereinbar

ist. Nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts sprechen

gewichtige Gründe dafür, dass die dem Anleihekaufprogramm

zugrundeliegenden Beschlüsse gegen das Verbot monetärer

Haushaltsfinanzierung verstoßen sowie über das Mandat der

Europäischen Zentralbank für die Währungspolitik hinausgehen und

damit in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten übergreifen.

Generalanwalt Wathelet legt heute seine Schlussanträge vor. Weitere

Informationen dazu finden Sie hier http://ots.de/r9tOUR.

Luxemburg: EuGH-Urteil zu Kältemitteln in Klimaanlagen von

Daimler-Fahrzeugen

Die Kommission macht im Rahmen einer Vertragsverletzungsklage

gegen Deutschland geltend, dass die Produktion und die

fertiggestellten Neufahrzeuge bestimmter Fahrzeugtypen (246, 176 und

117) der Daimler AG im Hinblick auf das verwendete Kältemittel von

ihren genehmigten Typen abgewichen seien. Das tatsächlich verwendete

Kältemittel habe ein unzulässig hohes Treibhausgaspotenzial. Weitere

Informationen finden Sie vorab hier

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-668/16.

Luxemburg: EUGH-Urteil zur Frage wann ein Online-Verkäufer

Gewerbetreibender ist

Eine Frau hat auf einer bulgarischen Online-Verkaufsplattform

unter einem Aliasnamen acht Anzeigen für den Verkauf verschiedener

Waren veröffentlicht. Auf die Beschwerde eines Käufers erließ die

bulgarische Kommission für Verbraucherschutz gegen die Frau einen

Bußgeldbescheid, weil sie es in sämtlichen Anzeigen unterlassen habe,

als gewerbliche Anbieterin Angaben zu ihrem Namen, ihrer Anschrift

sowie ihrer Emailadresse zu machen. Außerdem hätte sie noch weitere

erforderliche Angaben, wie beispielsweise das Recht des Verbrauchers

auf Widerruf, unterlassen. Weitere Informationen finden Sie vorab

hier http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-105/17.

Luxemburg: Teilweise Neubesetzung des Europäischen Gerichtshofs

Alle drei Jahre findet eine teilweise Neubesetzung der Stellen der

Richter und Generalanwälte des Gerichtshofs statt, wobei auch eine

Wiederernennung möglich ist. Um 17.30 Uhr ist eine feierliche Sitzung

zu den Wieder- und Neuernennungen des Gerichtshofs geplant. Die

Sitzung wird auf der Website des EuGH www.curia.europa.eu live

übertragen.

Freitag, 05. Oktober

Stuttgart: Internationale Tagung zu Perspektiven der GAP nach 2020

mit EU-Landwirtschaftskommissar Hogan

Wird die GAP nach 2020 finanziell genügend ausgestattet sein, um

die vielen Aufgaben zu erfüllen, die von der Landwirtschaft erwartet

werden? Begünstigt die EU-Agrarpolitik große Betriebe oder bekommen

auch die vielen kleinen und mittleren Betriebe verstärkt

Unterstützung? Diese und viele weitere Fragen werden auf der Tagung

gestellt. Darüber diskutieren werden der baden-württembergische

Landwirtschaftsminister Peter Hauk, Bauernpräsident Joachim Rukwied

und EU-Landwirtschaftskommissar Phil Hogan. Die Veranstaltung wird

live hier https://mlr.baden-wuerttemberg.de/de/startseite/ im

Internet übertragen. Weitere Informationen dazu finden Sie hier

http://ots.de/sK4E3v

