Zuviel Anglizismen und´Befindlichkeiten`: Wolf Schneider kritisiert in „medium magazin“ eine zu akademische Journalistensprache (FOTO)

Journalisten sollten sich darauf besinnen, akademischen Jargon,Anglizismen und parteiliche Wörter zu vermeiden. Dafür plädiert derJournalisten-Lehrmeister Wolf Schneider in einem Beitrag für das„medium magazin“. „Anstreben sollten sie das jeweils treffendste,farbigste, zumeist das kürzeste mögliche Wort“, schreibt Schneider.„Mit –Blut, Schweiß und Tränen– machte Churchill 1940 Weltgeschichte– mit Blutverlust, Überarbeitung und einer Überreizung derTränendrüsen hätte er es nicht geschafft.“

Schneider greift einzelne Begriffe heraus, die Journalisten oft

verwenden, aber meiden sollten. Der „Paradigmenwechsel“ sei ein

Modewort des gehobenen Feuilletons, doch schätzungsweise 95 Prozent

der Deutschen würden keine Ahnung haben, was das sein soll. Für die

Wissenden sei das Wort ausgeleiert. Ein ähnlich unschönes Modewort

ist für Schneider das „Narrativ“.

Unnötig akademisch aufgebläht findet Schneider die oft

beschriebene „Tonalität“. Dabei brauche es den Wortteil „-alität2 gar

nicht – es gehe schlicht um den Ton zum Beispiel in einer Debatte.

Auch die „Befindlichkeit“, ein „Lieblingswort des

–Zeit—Feuilletons“, bedeute schlicht Befinden oder Laune.

Schneider gefällt auch die Sprache in deutschen Medienhäusern oft

nicht: „Gruner + Jahr publiziert zwar immer noch deutsche Texte,

bläst aber intern das Englische aufs Äußerste auf: Ein

Abteilungsleiter heißt zum Beispiel Editorial Director Community of

Interest Family, und wo der Vorstand spricht, kommen deutsche

Substantive nicht mehr vor.“

Der 93-Jährige Journalist und Buchautor ist u.a. Träger des

Medienpreises für Sprachkultur der Gesellschaft für Deutsche Sprache.

Unter seinen vielen Büchern gelten seine Sprachkritiken wie „Wörter

machen Leute. Magie und Macht der Sprache“ bis heute als

Standardwerke für das journalistische Handwerk.

