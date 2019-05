Europawahlkampf: AfD muss Abschlussveranstaltung in Bremen wegen Morddrohungen absagen

Die für den 24. Mai geplante Abschlussveranstaltung

des AfD-Europawahlkampfs in Bremen musste heute aufgrund von

Morddrohungen gegen die Familie des türkischen Vermieters des

Veranstaltungssaals abgesagt werden. Ebenso musste die für den 11.

Mai vorgesehene Veranstaltung mit AfD-Bundessprecher Alexander

Gauland am selben Ort ersatzlos gestrichen werden. Die

Wahlkampfveranstaltung mit AfD-Bundessprecher Jörg Meuthen sollte

auch die Abschlussveranstaltung der Bremer AfD für den

Bürgerschaftswahlkampf sein. Am 26. Mai wählen die Hanseaten ihre

Vertreter für das EU-Parlament und die Bremische Bürgerschaft.

AfD-Bundessprecher und Spitzenkandidat zur Europawahl Prof. Dr.

Jörg Meuthen erklärt dazu:

„Der Gesinnungsterror hierzulande nimmt immer üblere Formen an.

Die Linksextremisten werden von Tag zu Tag skrupelloser. Mit der AfD

muss jetzt die größte Oppositionspartei im Deutschen Bundestag die

Abschlussveranstaltung ihres Europawahlkampfs in Bremen aufgrund

linksextremer Bedrohungen absagen. Der Rechtsstaat kapituliert vor

der Gewalt. Eine schwarze Stunde in der Geschichte unserer

Demokratie. Ich fordere den Bremer Senat auf: Nehmen Sie endlich das

Problem der linksextremen Gewalttäter ernst und garantieren Sie einen

offenen demokratischen Diskurs in Bremen.“

Pressekontakt:

Alternative für Deutschland

Bundesgeschäftsstelle

Schillstraße 9 / 10785 Berlin

Telefon: 030 220 56 96 50

E-Mail: presse@afd.de

Original-Content von: AfD – Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuell