Eventnacht: Klassik trifft Moderne

Am Samstag, den 6. Oktober 2018, erstrahlt ?Klassik? nicht nur in der stimmungsvollen Atmosphäre der PALMENOASE, sondern auch in einem ganz neuen Licht. Die Badegäste des BADEPARADIES SCHWARZWALD erwartet ein unvergesslicher Abend voll tanzender Lichter und emotionaler Musik.

Das ?Grand Art Ensemble? hat ein ebenso großes Talent wie Repertoire. Sie interpretieren bekannte Musikstücke in einem ganz neuen und ganz eigenen Stil. Klassisch aber doch anders, eben einfach individuell. Zahlreiche Kollaborationen in der musikalischen Geschichte des Quartetts haben die Musiker und ihren eindrucksvollen Weg geprägt.

Auftrittszeiten des ?Grand Art Ensemble?: 18 Uhr | 19.30 Uhr | 21 Uhr

Sie erinnern an tanzende Glühwürmchen und tragen die gleiche Magie in sich. Das einzigartige LED-Ballett ?Light of Dance? bezaubert nicht nur durch fließende Bewegungen sondern auch durch eine tolle Choreographie. Die eindrucksvollen Kostüme sind mit unzähligen LED-Lichtern besetzt und lassen jede Bewegung in einem Lichtschweif verschwimmen.

Auftrittszeiten von ?Light of Dance?: 19.50 Uhr | 21.20 Uhr | 22.30 Uhr

Wellnessmomente an Event-Samstagen des BADEPARADIES SCHWARZWALD sind klassisch gut und jedes Mal ein echtes Wohlfühl-Highlight. Genießen Sie kostenlose Anwendungen im Dampfbad ?Schwarzwaldnebel? der PALMENOASE und das exklusive Aufgussprogramm der SPA- & Saunawelt PALAIS VITAL.

Die besonderen Aktionen und Highlights an Eventnächten sind in den regulären Eintrittspreisen inkludiert. Die Erholungswelten PALMENOASE und PALAIS VITAL sind bis 24.00 Uhr geöffnet.