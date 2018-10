Fast 500 neue Nachwuchskräfte bei der Deutschen Rentenversicherung Bund

Die Deutsche Rentenversicherung Bund freut sich

über Nachwuchs: Zum 1. September haben 262 Frauen und Männer eine

Ausbildung beim größten deutschen Rentenversicherer begonnen.

Darunter sind 242 angehende Sozialversicherungsfachangestellte und 20

FachinformatikerInnen. 129 Studierende des Sozialversicherungsrechts

werden außerdem ab dem 1. Oktober 2018 zwischen Hörsaal und Büro

pendeln. In den 22 Reha-Zentren der Deutschen Rentenversicherung Bund

haben in diesem Jahr zusätzlich bereits 85 junge Frauen und Männer

eine Ausbildung in einem von sieben Berufen zum Beispiel als

medizinische Fachangestellte aufgenommen.

„Unseren Nachwuchskräften bieten wir eine Ausbildung mit

langfristiger Perspektive, ein angenehmes Arbeitsumfeld, eine

angemessene Bezahlung und vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten“,

so die Deutsche Rentenversicherung Bund. Flexible Arbeitszeitmodelle,

Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und soziale Leistungen runden

dieses Paket ab.

Als Bundesträger bildet die Deutsche Rentenversicherung Bund in

Stralsund, Berlin, Gera und Würzburg aus. Darüber hinaus bietet sie

jährlich über 100 duale Studienplätze in Berlin und Bochum im

Sozialversicherungsrecht an. Im Unterschied zu einem Studium an einer

Hoch- oder Fachhochschule wird das duale Studium bei der Deutschen

Rentenversicherung Bund vergütet und ist nicht gebührenpflichtig.

Weitere Informationen rund um eine Ausbildung bei der Deutschen

Rentenversicherung Bund gibt es unter

www.macht-mit-sicherheit-sinn.de.

Über die Ausbildungsmöglichkeiten an den Reha-Kliniken informiert

die Seite www.ausbildung-vor-ort-macht-sinn.de.

Pressekontakt:

Pressesprecher Dr. Dirk von der Heide

Telefon 030 / 865-89178

Telefax 030 / 865-27379

pressestelle@drv-bund.de

Original-Content von: Deutsche Rentenversicherung Bund, übermittelt durch news aktuell