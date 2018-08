„Exakt“ – Reporter unterwegs mit den Seenotrettern der „Lifeline“

Die freiwilligen Helfer auf der „Lifeline“ retten

Menschen auf dem Mittelmeer und werden dafür zum Teil als Schlepper

verunglimpft. „Exakt – die Story“ begleitet die Seenotretter und

spricht mit Kritikern – am 22. August um 20.45 Uhr im MDR-Fernsehen.

Im Juni 2018 irrte die „Lifeline“ – das Schiff eines privaten

Dresdner Vereins – mit 234 geretteten Migranten an Bord tagelang

übers Mittelmeer. Weder Italien noch Malta ließen das Schiff anlegen.

Kapitän Claus-Peter Reisch hatte sich geweigert, die Geretteten der

libyschen Küstenwache zu übergeben. In Malta muss sich der 57-Jährige

Bayer nun sogar vor Gericht verantworten – die „Lifeline“ soll nicht

korrekt registriert sein. Die Reportage begleitet die Seenotretter

zuhause in Deutschland, auf See und während der unfreiwilligen

Wartezeit auf Malta.

Mit auf dem Schiff ist Catharine Scheller. Die Frau aus Thüringen

arbeitet als Krankenschwester in einer Schweizer Klinik. Ihre

Kolleginnen unterstützen sie und übernehmen ihre Schichtdienste, wenn

eine Rettungsmission ansteht. Vier Mal war sie bereits bei Einsätzen

auf See dabei. Ihr Blick hat sich verändert: „Was man in den Medien

als Flut, als Masse erfährt, wird viel greifbarer, wenn man auf so

einem Boot Menschen mit Gesichtern und Schicksalen trifft, die zum

Teil auch davon erzählen“, sagt sie. „Manchmal sind die Leute bereits

seit mehr als zwei Jahren auf der Flucht.“

„Exakt – die Story“ trifft auch Kritiker wie den sächsischen

CDU-Bundestagsabgeordneten Marian Wendt. Er wirft der „Lifeline“-Crew

und anderen privaten Seenotrettern eigenmächtiges Handeln vor, weil

sie Gerettete ausschließlich nach Europa bringen wollen. Kapitän

Claus-Peter Reisch behauptet dagegen, es gehe nicht darum, dass alle

nach Europa kommen: „Ich will keinen politischen Kampf führen,

sondern ich möchte Menschenleben retten.“

