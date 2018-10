Falsche Versprechungen in Berlin und Brüssel: Mittel für Entwicklungszusammenarbeit gehen zurück

Zum ersten Mal seit fünf Jahren gehen die

Ausgaben der Europäischen Union für die Entwicklungszusammenarbeit

zurück. Das zeigt der AidWatch-Bericht 2018 des Europäischen

Dachverbandes entwicklungspolitischer Nichtregierungsorganisationen

CONCORD, der am 18. Oktober 2018 in Brüssel vorgestellt wird. Demnach

hat auch Deutschland im Jahr 2017 weniger für

Entwicklungszusammenarbeit ausgegeben und damit das Ziel, 0,7 % des

Bruttonationaleinkommens (BNE) für die Entwicklungszusammenarbeit

auszugeben, erneut verpasst.

Die Europäische Union bleibt laut AidWatch-Bericht trotz des

Rückgangs mit einem Anteil von 19 % immer noch der größte öffentliche

Geber weltweit. Vor dem Hintergrund der wiederholten Versprechungen

der EU-Mitgliedsländer und -Institutionen, mehr Mittel für die

Bekämpfung der Ursachen von Migration und Flucht auszugeben, ist der

Rückgang jedoch mehr als bedauerlich.

Dem Bericht zufolge geht der Rückgang auf die Senkung der Ausgaben

im Bereich Flucht und Migration sowie auf geringere Schuldenerlasse

zurück. Von den Europäischen Geberländern wurden diese Ausgaben in

den letzten Jahren als Entwicklungshilfe angerechnet. „Diese

künstliche Aufblähung der Zahlen ist auch in den letzten Jahren schon

als widersprüchlich und kontraproduktiv kritisiert worden“, sagt der

SÜDWIND – Experte Dr. Pedro Morazan, der als Vertreter des Verbands

Entwicklungspolitik und Humanitäre Hilfe VENRO bei der Vorstellung

des AidWatch-Berichtes in Brüssel dabei ist. „Finanzielle Mittel z.B.

für die Abschiebung von Flüchtlingen als Entwicklungshilfe zu

deklarieren, entspricht nicht der Logik einer wirksamen

Entwicklungszusammenarbeit“, so Morazán weiter.

„Sowohl die EU als auch die Bundesregierung wiederholen

gebetsmühlenartig, dass es auch im eigenen Interesse ist, durch eine

Stärkung der Entwicklungszusammenarbeit die Ursachen von Flucht und

Migration in den Entwicklungsländern zu bekämpfen. Leider liegen hier

zwischen Worten und Taten Welten.“ so Martina Schaub,

Geschäftsführerin von SÜDWIND und Vorstandsmitglied von VENRO.

Positiv wird im AidWatch-Bericht hervorgehoben, dass die

Entwicklungshilfe für die ärmsten Länder im Vergleich zum Jahr 2016

um 4 % auf 0,11 % des BNE gestiegen ist. Das liegt aber noch immer

deutlich unter den versprochenen 0,15 %. Laut CONCORD ist weiterhin

zu befürchten, dass die Entwicklungszusammenarbeit bei den

gegenwärtigen Verhandlungen um einen neuen EU-Haushalt den Kürzeren

ziehen wird: Zum einen wird ein weiterer Rückgang der Mittel im neuen

EU-Haushalt befürchtet. Zum anderen wird sich aber auch die Qualität

der EU-Entwicklungszusammenarbeit ändern, indem mehr Geld für

Migrations- und Sicherheitspolitik und weniger für die klassischen,

aber nötigen Entwicklungsfelder Armutsbekämpfung und Umweltschutz

ausgegeben wird.

„Der AidWatch-Bericht von CONCORD muss als ein dringlicher Aufruf

zu mehr Engagement in der Entwicklungspolitik verstanden werden. Das

gilt insbesondere für die deutsche Bundesregierung“, so Schaub

weiter. Insbesondere arme Entwicklungsländer sind derzeit von den

katastrophalen Folgen des Klimawandels betroffen. Sie verfügen nicht

über ausreichende Ressourcen für Anpassung und Wiederaufbau. „Dazu

passt das Ziel der Agenda 2030 „Niemanden zurück lassen“, das von der

Bundesregierung mit Elan propagiert wird. Ohne größere Anstrengungen

in der Entwicklungspolitik und anderen entwicklungsrelevanten

Politikfeldern droht diese Vision ein leeres Versprechen zu bleiben“,

sagt Pedro Morazán.

Den AidWatch-Bericht 2018 können Sie hier (http://ots.de/OkxF53)

herunterladen

