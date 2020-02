FDP-Politikerin Leutheusser-Schnarrenberger fordert Neuwahlen in Thüringen

Die Antisemitismus-Beauftragte des Landes NRW, Sabine

Leutheusser-Schnarrenberger, kritisiert die Wahl ihres FDP-Parteikollegen Thomas

Kemmerich zum Ministerpräsidenten des Landes Thüringen. Kemmerich erhielt auch

dank der Stimmen der Thüringer AfD-Fraktion um Björn Höcke die relative Mehrheit

der Stimmen im dritten Wahlgang. “Ich bin sehr überrascht von der Wahl in

Thüringen. Die taktischen Manöver der AfD sind keine Grundlage für ein gutes

Regieren für Thüringen. Die Höcke-Partei widerspricht den Werten, wegen der ich

auch Antisemitismus-Beauftragte in NRW geworden bin”, sagte

Leutheusser-Schnarrenberger, die sowohl von 1992 bis 1996 als auch von 2009 bis

2013 Bundesjustizministerin war, der in Essen erscheinenden Westdeutschen

Allgemeinen Zeitung (WAZ, Donnerstagsausgabe). “Deshalb muss dieser Spuk schnell

beendet werden. Neuwahlen oder Rücktritt sind ein Weg”, ergänzte sie.

