Mitteldeutsche Zeitung zu Thüringen

Ob nun mit einer AfD-tolerierten Regierung, wechselnden Mehrheiten

oder Neuwahlen – Thüringen stehen in jedem denkbaren Szenario instabile Zeiten

bevor. Das ist nicht nur für die Demokratie an sich bedenklich, sondern auch

ganz pragmatisch gesehen sehr bedauerlich. Gerade für ein Bundesland, das es –

ähnlich wie Sachsen-Anhalt – nach der Wiedervereinigung nicht leicht hatte, sich

aber trotzdem gut entwickelt hat. Auch in den vergangenen Jahren unter dem

linken Ministerpräsidenten Bodo Ramelow. Nun macht Thüringen mächtig von sich

reden, nur nicht unbedingt so, dass Investoren und Fachkräfte angelockt werden.

Dieser 5. Februar könnte aber nicht nur Thüringen verändern. Der Siegeszug der

Rechtspopulisten ist längst eine Bewährungsprobe für die Bundesrepublik. werden.

Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Antisemitismus dürfen keinen Fußbreit Raum

bekommen – in unser aller Interesse.

Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/47409/4512489

OTS: Mitteldeutsche Zeitung

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell