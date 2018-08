Fehler sind Helfer / DGUV-Präventionsprogramm „Jugend will sich-er-leben“ macht „Fehler und Fehlerkultur“ zum Thema

Am 1. September 2018 startet „Jugend will

sich-er-leben“ (JWSL) ins neue Programmjahr. Im Berufsschuljahr

2018/19 widmet sich das Präventionsprogramm der gesetzlichen

Unfallversicherung dem Thema „Fehler und Fehlerkultur“. Mit diesem

Thema knüpft JWSL an die neue Kampagne der gesetzlichen

Unfallversicherung „kommmitmensch“ an. „Fehlerkultur“ ist eines von

sechs Handlungsfeldern, die den Schwerpunkt der Kampagne bilden.

Der Umgang mit Fehlern hat sich verändert. Fehler gehören dazu,

sie werden als Chance gesehen, dazu zu lernen. Mit Fehlern

konstruktiv umzugehen, muss jedoch erlernt werden. Wie geht man

richtig mit ihnen um? Wie spricht man über Fehler? Welche Rolle

spielen Gefühle wie Scham, Schuld und Angst oder die Einstellung der

anderen? Das JWSL-Präventionsprogramm 2018/19 setzt an diesen

wichtigen Punkten an. Für Berufsschullehrkräfte und Ausbildende gibt

es eine kostenfreie DVD mit Unterrichts- und Unterweisungsmedien, um

sich mit der positiven Fehlerkultur in Unternehmen und Einrichtungen

auseinandersetzen zu können.

Herzstück des Medienpakets sind vier Film-Episoden zum Thema

„Fehler und Fehlerkultur“, ergänzt durch fünf Animationsclips. Das

Unterrichtskonzept bietet Lehrpersonen an berufsbildenden Schulen

ausgearbeitete Unterrichtseinheiten. Das erlernte Wissen kann in

einem „Fehler-Quiz“ angewendet werden. Das Quiz ist als

Preisausschreiben konzipiert und wird von den jeweiligen

Landesverbänden der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV)

betreut. Für Ausbildungsbeauftragte in Lehrbetrieben stellt JWSL ein

modulares Unterweisungskonzept zur Verfügung. Beide Konzepte

enthalten zusätzlich Arbeits- und Informationsblätter sowie

Grundlagenwissen zum Präventionsthema.

Auszubildende können auch in diesem Jahr wieder an dem jährlich

ausgeschriebenen Kreativwettbewerb teilnehmen. Zur Auswahl stehen das

Thema „Fehler und Fehlerumgang im Ausbildungsbetrieb: Unsere

Erfahrungen, unsere Wünsche“ und „Erarbeitung eines Meldesystems für

kleine Fehler und Beinahe-Unfälle in Unternehmen““. Neu ist: Die

Lehrpersonen und Auszubildenden können das Format der

Wettbewerbsbeiträge frei wählen.

Alle aktuellen Unterrichtsmaterialien und -medien des Themenjahres

„Fehler und Fehlerkultur“ sowie Informationen zu den Wettbewerben

sind auf der Website des Präventionsprogramms „Jugend will

sich-er-leben“ unter www.jwsl.de zu finden. Im Pressebereich stehen

Fotos und Logos zum Download bereit. Informationen zur Kampagne

„“kommmitmensch“ stehen unter www.kommmitmensch.de zur Verfügung.

Hintergrund „Jugend will sich-er-leben“

„Jugend will sich-er-leben“ (JWSL) besteht seit 1972 und ist ein

Präventionsprogramm der gesetzlichen Unfallversicherung. Es wird über

die Landesverbände der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung

(DGUV) allen Berufsschulen in Deutschland angeboten. JWSL ist heute

das größte branchenübergreifende Präventionsprogramm für

Auszubildende. Es erreicht bis zu 800.000 junge Beschäftigte. Für

Berufsanfängerinnen und Berufsanfänger bietet JWSL die Gelegenheit,

sich zu Beginn ihres Berufslebens mit den Risiken der Arbeitswelt

vertraut zu machen und sicheres und gesundes Verhalten zu erlernen.

Pressekontakt:

Stefan Boltz

Pressesprecher

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)

Spitzenverband der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen

030-13001-1414

presse@dguv.de

Original-Content von: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), übermittelt durch news aktuell