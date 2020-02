Finnlands Außenminister: Premierministerin Marin ist ein “exzellentes Rollenmodel”

Finnlands Außenminister: Premierministerin Marin ist ein

“exzellentes Rollenmodel”

Haavisto ermuntert junge Frauen zu Engagement in die Politik

Osnabrück. Finnlands Außenminister Pekka Haavisto ermuntert Mädchen und junge

Frauen, sich politisch stärker zu engagieren. “Die Entwicklung dazu muss aus der

Gesellschaft kommen. Erzwingen lässt sich das nicht, allenfalls etwas

nachhelfen”, sagte Haavisto im Interview mit der “Neuen Osnabrücker Zeitung”

(NOZ). Mit der 35-jährigen Sanna Marin als jüngster Regierungschefin der Welt

verfüge sein Land über ein “exzellentes Rollenmodell”. “Genau solche

Rollenmodelle brauchen Mädchen und junge Frauen”, fügte er hinzu. Politikerinnen

hätten mit ihrem “oft eigenen Blickwinkel sicher ihren Anteil an einem breiter

gefassten Sicherheitsbegriff, der Bedrohung nicht mehr nur von außen, sondern

stärker von innen heraus in den Blick” nehme. Als Beispiel nannte Haavisto

“soziale Ungleichgewichte in der Gesellschaft, Klimawandel und Umweltzerstörung.

“Viele junge Leute sind heute viel sensibilisierter für solche Themen und nehmen

Einfluss auf unsere Parteien”, sagte der Außenminister. Dies sei auch das

Verdienst der Frauen in der Politik.

_____________________________________________________________________

Finnland sieht Befriedung Libyens als Testfall für stärkere globale

Positionierung der EU

Außenminister Haavisto: Deutschland hat Prozess angeschoben, den wir gemeinsam

zu einem guten Ende bringen müssen

Osnabrück. Die finnische Regierung sieht in der Beilegung des Bürgerkrieges in

Libyen einen “wichtigen Testfall für die stärkere globale Positionierung der

EU”. Das sagte Außenminister Pekka Haavisto im Interview mit der “Neuen

Osnabrücker Zeitung”. Viel zu lange habe die Gemeinschaft bei Libyen keine

gemeinsame Stellung bezogen. “So etwas können wir uns in Zukunft nicht mehr

leisten”, betonte der Minister. Nun sei die Frage: “Gelingt es uns, dieses

Sicherheitsrisiko für Europa zu beruhigen? Die EU muss außenpolitisch schneller

und konsequenter gemeinsam handeln. Dazu gehört es, den auswärtigen Dienst

finanziell besser auszustatten”, forderte Haavisto. Er betonte, mit der

Libyen-Konferenz habe Deutschland “einen Prozess angeschoben, den wir nun

gemeinsam zu einem guten Ende bringen müssen”.

Haavisto warnte im Gespräch mit der “NOZ” zudem vor Bedrohungen für die EU aus

dem Inneren und von außen. “Wir müssen unsere eigenen Prinzipien wertschätzen

und ihnen auch folgen, Rechtsstaatlichkeit; Demokratie, Freiheitsrechte – da

darf es bei den Mitgliedern der EU keine Abstriche geben”, sagte Finnlands

Außenminister mit Blick auf rechtspopulistische Bewegungen und Parteien. Bei

diesen – aber auch in Russland – bestehe die Neigung, Geschichte zu

instrumentalisieren. “Zu Beginn einer Leugnung oder Umdeutung von Geschichte

steht oft ein extremer Nationalismus. Dafür fehlt mir das Verständnis. Wir

sollten die Geschichte den Historikern überlassen und daraus lernen, sie aber

nicht für aktuelle Politik missbrauchen”, betonte Haavisto.

