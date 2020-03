Flüchtlingsstreit mit der Türkei – Ein bitteres Geschäft

Brüssel muss also mehr geben als es eigentlich will, um den

türkischen Regenten zu besänftigen. Der braucht Geld, die EU geschlossene

Grenzen. Beides wird es geben. Das ist ein bitteres Geschäft, weil die 27

Mitgliedstaaten genau wissen, dass sie sich damit nicht freikaufen können.

Solange der Krieg in Syrien dauert, solange Menschen in die Türkei fliehen,

solange wird Erdogan am längeren Hebel sitzen.

