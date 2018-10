Flüchtlingswelle in Lateinamerika – nph Kinderhilfe bekämpft die Ursachen (FOTO)

Gewalt und Korruption herrschen in Zentralamerika. Sie bilden dieGestaltungsmacht und lassen die Schere zwischen arm und reich immerweiter auseinanderklaffen.

In der honduranischen Zeitung „Heraldo“ vom 23.Oktober wird

berichtet, dass hunderte Babys, Kleinkinder und Kinder mit der

Karawane von sieben Tausend Honduranern nach Mexiko ziehen. Sie

fliehen vor der Gewalt und Armut in ihrem Land. Sie sind schon zehn

Tage unterwegs. Humanitäre Organisationen schätzen den Anteil von

Babys, Kleinkindern und Kindern auf ein Viertel (25%) der Menschen,

die sich auf den Weg gemacht haben. Zudem sind viele schwangere

Frauen unterwegs mit der Karawane. Viele der Mütter sind nicht älter

als 20 Jahre und alle fliehen vor der Gewalt der Banden in Honduras.

Sie wollen verhindern, dass die Banden ihre Kinder rekrutieren, töten

oder ihre Töchter vergewaltigen, wie es einige von ihnen am eigenen

Leib erfahren mussten. Jennifer, eine junge Mutter von 23 Jahren mit

zwei Kindern im Alter von 3 und 5 Jahren berichtet: „Ich weiß, dass

es gefährlich ist. Ich weiß, dass sie mir meine Kinder stehlen

können, aber wir haben keine andere Wahl. Meinen Mann wollten die

Bandenmitglieder zwingen Drogen zu transportieren und weil er nicht

zugestimmt hat, haben sie gedroht uns alle umzubringen.“

Unvorstellbare Szenen

Vor ein paar Monaten besuchte unser Mitarbeiter Markus Streit,

pädagogischer Mitarbeiter bei NPH International, zusammen mit der

Direktorin einer salvadorianischen NGO einen Stadtteil in Santa Ana,

der zu den ärmsten zählt. Auf dem Marktplatz waren vor wenigen Tagen

illegale Einwanderinnen, die aus den USA zurückgeschickt worden

waren, angekommen. Sie wurden direkt verhaftet, da sie sich des

illegalen Grenzübertrittes strafbar gemacht hatten. Auf dem

Marktplatz blieben über zwanzig Kinder ohne Eltern, ohne jegliche

Betreuung zurück. Die Mitarbeiterinnen eines Straßenkinderprojektes

am Marktplatz ergriffen die Initiative und organisierten

vorübergehende Pflegefamilien und unterstützten diese bei der

Versorgung der Kinder. Am schwierigsten war die Versorgung eines

Säuglings, der noch von seiner Mutter voll gestillt wurde. „Das sind

unbeschreibliche Szenen, die wir hier erleben und sofern es uns

möglich ist, versuchen wir dafür Sorge zu tragen, Kindern kurzfristig

ein Zuhause zu geben, um sie zu schützen“, so Markus Streit.

NPH kooperiert mit Flüchtlingskommissariat der Vereinten Nationen

(UNHCR)

Ein wichtiges Beispiel dafür, wie NPH seine Werte in die Praxis

umsetzt, um den umliegenden Gemeinden zu helfen, ist das

Übergangshaus für Kinder und Jugendliche in der Provinz Catacamas in

Honduras „Casa Mi Esperanza“ (Haus „Meine Hoffnung). In

Zusammenarbeit mit dem Hohen Flüchtlingskommissariat der Vereinten

Nationen (UNHCR) konzentriert sich das Haus auf Kurzzeitpflege, indem

es Kindern einen liebevollen Ort zum Übergang aus der Gefahr bietet,

während Fachleute darauf hinarbeiten, das Kind in eine langfristige

stabile Umgebung zu versetzen – in ein gesundes Zuhause. Seit der

Eröffnung am 18. Juli 2017 haben rund 75 Kinder eine individuelle

Betreuung erhalten und rund 60% von ihnen wurden durch ein

Reintegrationsprogramm wieder mit ihren Familien zusammengeführt.

Einige haben im Kinderdorf von NPH ein Zuhause gefunden.

NPH lässt die Familien und Kinder nicht im Stich

Die Philosophie von NPH besteht darin, unermüdlich durch Programme

dafür zu sorgen, dass Kinder in ihren eigenen Ländern aufwachsen und

eine Ausbildung absolvieren können. Dazu wurden Voraussetzungen in

Form von Kinderdörfern u. a. in Guatemala, El Salvador, Honduras,

Mexiko geschaffen, Schulen errichtet und die Gesundheitsfürsorge

sichergestellt, so dass die Kinder in ihren Heimatländern bleiben

können.

Die internationale NGO, die ausschließlich in Lateinamerika tätig

ist und dort in Bolivien, Dominikanische Republik, El Salvador,

Guatemala, Honduras, Haiti, Mexiko, Nicaragua und Peru Kinderdörfer

und Einrichtungen betreibt, unterstützt die Familien, damit sie

eine Zukunft im eigenen Land für ihre Kinder aufbauen.

Über nph Kinderhilfe Lateinamerika e. V.

„nph (nuestros pequeños hermanos – unsere kleinen Brüder und

Schwestern) wurde im Jahr 1954 von dem katholischen Priester Padre

William Wasson in Mexiko gegründet. Als internationales, christliches

Kinderhilfswerk stellen wir seitdem das einzelne Kind mit seinen

Bedürfnissen in den Mittelpunkt unserer Arbeit – in unseren

Kinderdörfern und in den Familien der Kinder. Geleitet von

christlichen Werten fördern und stärken wir schutzbedürftige Mädchen

und Jungen in neun Ländern Lateinamerikas. Wir sorgen dafür, dass sie

in einem liebevollen Umfeld gesund aufwachsen, sich umfassend bilden

und Halt im Glauben finden. Neben der direkten Förderung des Kindes

tragen wir zur Entwicklung seiner Gemeinschaft bei und leisten Hilfe

in Krisensituationen. Die nph Kinderhilfe Lateinamerika e.V.

(ehemals nph deutschland e.V. – Unsere kleinen Brüder und Schwestern)

mit Sitz in Karlsruhe wurde im Jahre 1985 als deutscher Teil der

großen nph-Familie gegründet und beschäftigt derzeit 36

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.“

