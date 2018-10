Erfolgreiche Hilfe zur Selbsthilfe in Südostasien / Global Micro Initiative e.V. in Hösbach baut Arbeit weiter aus

Dank vieler großzügiger Spender war es dem

Hösbacher Verein Global Micro Initiative e.V. möglich, den 125.

Mikrokredit zu vergeben und die 40. Ausbildung zu finanzieren! Auch

in Thailand wurden weitere Startersets gefördert für Frauen, die aus

der Prostitution ausgestiegen sind.

Seit etwa einem Jahr engagiert sich GMI auch in Pattaya, Thailand.

Dort arbeitet GMI mit dem Tamar Center, einer gemeinnützigen Stiftung

zusammen, die Opfern von Menschenhandel den Weg in ein neues Leben

ermöglicht. Wenn die Frauen zum Tamar Center kommen, haben sie wenig

oder gar keine Berufserfahrung, abgesehen von ihrer alten Arbeit als

Prostituierte. Deshalb erhalten sie, neben seelsorgerlicher

Begleitung, durch das Herstellen von handgemachten Grußkarten eine

relativ –leichte– Arbeit. Hierbei können sie sich auf kreatives

Gestalten, sowie auf das Schneiden und Kleben konzentrieren. An den

Erlösen aus den Verkäufen werden zum einen die Frauen beteiligt und

zum anderen das Tamar Center finanziell unterstützt. Die Startersets

für diese Kartenherstellung – Material, Kleber und Werkzeug –

finanziert GMI durch Spenden.

Schüßler erklärt: „Das Tamar Center verkauft diese wunderschönen

handgefertigten Karten anschließend im eigenen Online-Shop. Mit einem

Einkauf bei tamarproducts.com unterstützen die Käufer die dort

arbeitenden Frauen, auf ihrem Weg in ein Leben außerhalb der

Prostitution. Außerdem wird auf diese Weise ein geregeltes Einkommen

für die teilnehmenden Frauen ermöglicht, damit sie für sich und ihre

Familien sorgen können. So kann jeder mit einem Einkauf bei Tamar

Products doppelt Gutes tun: zum Beispiel handgefertigte Grußkarten

versenden, die den Empfängern Freude bereiten und gleichzeitig

thailändischen Frauen eine bessere Zukunft ermöglichen.“

Den Jubiläums-Mikrokredit in Höhe von umgerechnet 71 EUR erhielt

Rati aus Indonesien. Für sie war es bereits der dritte Mikrokredit

von GMI. Rati betreibt seit einigen Monaten einen kleinen Kiosk, in

dem man Waren des täglichen Bedarfs kaufen kann. Nach einigen

Startschwierigkeiten entwickelt sich ihr Geschäft nun immer besser.

GMI–s 40. gesponserte Ausbildung erhielt die 50-jährige Sara. Sie ist

Teilnehmerin einer Nähausbildung auf den Philippinen. Nach ihrer

Ausbildung im Nähcenter der Partnerorganisation Project Life Subic

möchte Sara gerne ihren eigenen Laden eröffnen. Dazu Tobias Schüßler,

Vorstandsvorsitzender von GMI: „Ohne unsere Spender wäre es uns nicht

möglich, Menschen wie Rati oder Sara neue Perspektiven zu eröffnen.

Umso mehr freut es mich, wenn die Teilnehmer diese Chance ergreifen

und sich selbst eine bessere und unabhängigere Zukunft erarbeiten.“

