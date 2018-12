Frankfurter Rundschau: Bund ist zu kurzatmig

Es ist falsch, sich beim Dieselgipfel und dem

Thema „Saubere Luft“ auf Städte zu fokussieren, in denen Fahrverbote

schon verhängt worden sind oder in denen sie drohen. Ganz zu

schweigen davon, dass es viele Bürger für ungerecht halten, dass nur

Orte mit den schlechtesten Schadstoff-Werten vom Diesel-Paket mit

Nachrüstung und Umtauschaktionen profitieren sollen. Die gesamte

Verkehrsinfrastruktur ist in den vergangenen Jahren vernachlässigt

worden. Sie klassisch zu sanieren, erfordert schon mehrere

Milliarden. Wenn sie auch noch zukunftsträchtig werden sollen wird

noch tiefer in die Taschen gegriffen werden müssen. Eine Verdoppelung

der Fördermittel, wie sie die Kanzlerin gerade verkündete, ist

aktionistisch – wenn daraus nicht mehr wird. Das muss es aber: Denn

der grundsätzliche Umbau des Verkehrs ist ein Element des

Klimaschutzes. Die Städte werden dies nicht allein stemmen können.

Eine echte Mobilitätswende würde sich sicher für alle Beteiligten

lohnen.

