Frankfurter Rundschau: Die Lex Erdogan

Der Vorsitzende der Türkischen Gemeinde hat

eigentlich recht. Eigentlich leben wir in einer Demokratie.

Eigentlich sind Auftritte von Politikern in einer Demokratie so

selbstverständlich wie Proteste dagegen. Für Auftritte türkischer

Politiker während eines Wahlkampfes gilt dies aber nicht. Zunächst

einmal handelt es sich in der Türkei um eine gelenkte Demokratie, in

der Regierungsvertreter nach Belieben schalten können, während

Regimegegner ausgeforscht und unterdrückt werden – nicht zuletzt vom

in Deutschland sehr aktiven türkischen Geheimdienst. Überdies wäre

bei Auftritten von Erdogan und seinen Mitstreitern hierzulande mit

Auseinandersetzungen zwischen türkischen Nationalisten und ihren

Widersachern zu rechnen, nicht zuletzt kurdischen. Die wiederum

würden auch das innerdeutsche Klima anheizen. Sollte die Türkei zu

demokratischen Verhältnissen zurückfinden, könnte das

Auftritts-Verbot, das einer „Lex Erdogan“ gleichkommt, auch wieder

fallen.

