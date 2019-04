Frankfurter Rundschau: Keine Magie

Der leichte Rückgang bei den

Treibhausgasemissionen ist somit kein Anlass für Schwarz-Rot, sich

auf die Schulter zu klopfen. Er ist nicht wegen, sondern trotz der

Politik der großen Koalition zu verzeichnen. Und natürlich war da

keine Magie am Wirken. Vielmehr schlugen beunruhigende Wetterextreme

durch, die Experten als Vorboten für einen dauerhaften

Temperaturanstieg deuten. So ist der Rückgang bei den Emissionen auch

nur auf den ersten Blick ein Grund zur Freude. Der Sommer war heiß,

der Winter war mild, da mussten die Deutschen weniger heizen. Sie

tankten auch weniger und fuhren folglich auch weniger Auto, was wohl

mit den deutlich gestiegenen Preisen für Benzin und Diesel

zusammenhängt. Die Beharrlichkeit und Lautstärke der wöchentlich für

Klimaschutz protestierenden Schülerinnen und Schüler führt die

Trägheit der Politik umso deutlicher vor Augen. Man scheint sich in

fatalistischer Bequemlichkeit eingerichtet zu haben.

