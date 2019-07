Frankfurter Rundschau: Pressestimme zu Reaktionen auf Frankfurt

Die Frankfurter Rundschau kommentiert die

Reaktionen auf die Gewalttat von Frankfurt:

Ja, es ist ein Schwarzer aus Eritrea, der im Frankfurter Bahnhof

zum Mörder wurde. Ja, er hat eine andere Hautfarbe und keinen

deutschen Pass. Ja, auch unter Menschen anderer Nationalitäten

befinden sich Kriminelle. Und was folgt daraus? Gar nichts. Jede nur

denkbare Gewalt, alle Gräueltaten wurden und werden hierzulande auch

von Tätern mit deutschem Pass begangen. Doch jeder Fall, in dem

Migranten eine Rolle spielen, wird angeblich zum Beweis für die

Gefahr durch Zuwanderung. Als wäre dies ein friedliches und

gewaltfreies Land, könnten wir nur die vermeintliche Bedrohung von

außen eliminieren. Absurd. Aber gängiges Gedankengut. So weit hat

der rechte Diskurs die öffentliche Debatte schon durchdrungen. Auch

das muss uns Angst machen.

Pressekontakt:

Frankfurter Rundschau

Ressort Politik

Telefon: 069/2199-3989

Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell