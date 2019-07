NOZ: Heil macht sich für Weil-Kandidatur für SPD-Vorsitz stark

Arbeitsminister: Kann mir Stephan Weil in

starkem Team sehr gut vorstellen – „Parteivorsitz mit Regierungsamt

in Bund oder Ländern vereinbar“ – Warnung vor No-Groko-Wahlkampf

Osnabrück. Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat sich für eine

Kandidatur von Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil für den

SPD-Vorsitz starkgemacht. „Ich kann mir Stephan Weil in einem starken

Team sehr gut vorstellen“, sagte Heil im Interview mit der „Neuen

Osnabrücker Zeitung“ (NOZ). „Wir in Niedersachsen kennen ihn und

vertrauen ihm, und ich bin persönlich der Meinung, dass Stephan Weil

eine vernünftige Vorstellung von den Aufgaben der Sozialdemokratie

hat. Aber es ist natürlich seine persönliche Entscheidung, ob er

antritt.“

Heil reagierte damit auch auf unbestätigte Medienberichte, Weil

wolle selbst nicht antreten, sondern SPD-Generalsekretär Lars

Klingbeil unterstützen. An öffentlichen Spekulationen beteilige er

sich nicht, so der Arbeits- und Sozialminister in der „NOZ“. „Ich

weiß, wen ich an der Spitze haben will“, betonte er mit Blick auf

Weil: „Die SPD braucht eine starke Führung, weil das Land eine starke

SPD braucht!“ Heil widersprach Forderungen, die künftige

Parteiführung müsse sich ganz auf den Job des SPD-Vorsitzes

konzentrieren. „Selbstverständlich ist der Parteivorsitz

grundsätzlich auch mit einem Regierungsamt in Bund oder Ländern

vereinbar“, sagte er. Das gelte für alle Parteien. „Ich bin mir aber

sicher, dass jeder, der antritt, weiß, dass das Amt des

Parteivorsitzenden ein forderndes ist – auch zeitlich“, ergänzte

Heil.

Der Niedersachse, der zweimal als Generalsekretär amtierte, warnte

die Kandidaten für den SPD-Vorsitz vor einem Anti-Groko-Wahlkampf:

„Ob die SPD mit der Union weiterregiert, kann nur von einer Frage

abhängen: Was erreicht man für die Menschen in diesem Land? Darum

geht es“, sagte Heil. „Für mich ist klar: Diese Bundesregierung hat

vieles auf den Weg gebracht, darf sich aber nicht ausruhen. Noch in

diesem Jahr stehen konkrete Entscheidungen an: in der

Wirtschaftspolitik, bei der Grundrente und beim Klimaschutz.“

Die SPD dürfe bei der Suche nach einer neuen Führung „nicht nur

auf sich selbst blicken, sondern wir müssen uns bewusst sein, welche

Verantwortung die Sozialdemokratie für Deutschland hat“, betonte er.

„Realistische Zuversicht muss unsere Haltung sein. Wir müssen die

Verzagtheit ablegen und auch mal stolz sein auf das, was wir erreicht

haben, und uns dann neue Ziele setzen.“

Pressekontakt:

Neue Osnabrücker Zeitung

Redaktion

Telefon: +49(0)541/310 207

Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell