Frankfurter Rundschau: Schreibt die Türkei nicht ab

Das Wahlergebnis zeigt, wie wichtig es ist, dass

die Europäische Union die Türkei nicht abschreibt. Sicher: Der Status

des Landes als offizieller EU-Beitrittskandidat ist längst zur Farce

geworden. Und solange die Türkei im östlichen Mittelmeer in

Piratenmanier die Wirtschaftszonen des EU-Staates Zypern verletzt,

kommen auch Verhandlungen über eine Vertiefung der Zollunion mit dem

Land am Bosporus nicht infrage. Aber es wäre aus Sicht der EU falsch,

die Brücken zu Ankara abzubrechen. Dazu ist die Türkei für die

Sicherheits- und Flüchtlingspolitik, aber auch als Handelspartner und

Investitionsstandort zu wichtig. Wenn aus der Wahl in Istanbul eine

Wende für die Türkei werden soll, dann brauchen die türkischen

Oppositionellen jetzt mehr denn je eine europäische Perspektive.

Pressekontakt:

Frankfurter Rundschau

Ressort Politik

Telefon: 069/2199-3222

Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell