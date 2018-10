Frankfurter Rundschau: Sie wählen ihn doch!

Judge Kavanaugh wird bis ans Ende seiner Tage

über die Auslegung der US-Verfassung urteilen, weil die

republikanischen Senatoren für ihn stimmen werden. Obwohl ihm

versuchte Vergewaltigung vorgeworfen wird. Was er bestreitet. Obwohl

er vor dem Senat unter Eid gelogen oder doch scheinheilig

Halbwahrheiten verbreitet hat, um ein falsches Bild seiner selbst zu

erzeugen. Was er nicht bestreiten kann, es geschah vor laufenden

Kameras. Obwohl er sich unbeherrscht und aggressiv, also eines

Verfassungsrichters unwürdig, vor dem Senat verhalten hat. Weil

Demokraten und Republikaner sich derart verhasst sind, dass Argumente

nichts zählen. Weil selbst ein Kulturkampf vielleicht auf den Straßen

geführt wird oder in den Medien, aber nicht im Parlament. Dort tobt

der Kampf der Unkultur, in dem für den Sieg auch Anstand, Moral,

Überzeugungen geopfert werden. Der Erfolg ist jeden Preis wert.

Selbst wenn es um einen ungeeigneten Richter geht. Das ist Trumps

Amerika.

