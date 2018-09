Frankfurter Rundschau: Zu viel preisgegeben

Nur sollten, wenn ein Autokrat eine Demokratie

besucht, die Spielregeln der Demokratie gelten. Das war jetzt nur

bedingt so. Davon zeugt der Fall des Journalisten Ertugrul Yigit, der

nichts anderes tat, als Freiheit für seine Berufskollegen

einzufordern – und abgeführt wurde. Davon zeugt zudem der Fall des

Journalisten Can Dündar, der unter dem Eindruck des Boykottaufrufs

von Erdogan nicht zur Pressekonferenz ging. Auch die von möglichen

Demonstranten leer geräumten Straßen künden davon: Vor allem die

Bundesregierung hat bei der Erdogan-Visite zu viel Eigenes und für

eine Demokratie Konstitutives preisgegeben. Das sollte so schnell

nicht wieder geschehen.

