neues deutschland: Kommentar zum Erdogan-Besuch in Deutschland: Drohung an die Opposition

Bei seinem Besuch in Berlin hat der türkische

Präsident Recep Tayyip Erdoğan eigentlich selbst die besten

Argumente dafür geliefert, warum er kein Partner der Bundesregierung

sein sollte. Bereits vor seiner Ankunft hatte die Regierung in Ankara

von Berlin die Auslieferung von Menschen gefordert, die in der Türkei

unter »Terrorverdacht« stehen. In dem Land reicht schon eine

kritische Berichterstattung über die Herrschenden aus, um diesen

Stempel aufgedrückt zu bekommen. So soll der nicht nur in

Berufskreisen geschätzte türkische Journalist Can Dündar, der im

deutschen Exil lebt, laut Erdoğan ein »Agent« sein, der

»Staatsgeheimnisse verraten hat«. Bizarrer geht es nicht.

Die Bundesregierung wird Dündar sicherlich nicht ausliefern. Es

ist aber erschreckend, dass Kanzlerin Angela Merkel dem türkischen

Staatschef zugesagt hat, mit ihm gemeinsam den »Terrorismus«

bekämpfen zu wollen. Darunter werden auch linke kurdische und

türkische Oppositionelle leiden, die sich in der Bundesrepublik

aufhalten. Die Kanzlerin meint offensichtlich, dass der mit harter

Hand regierende Erdoğan in der Krisenregion wenigstens für etwas

Stabilität sorgt. Doch damit liegt sie falsch. Die Türkei hat einen

völkerrechtswidrigen Angriff auf kurdische Gebiete in Syrien verübt

und unterstützt dort islamistische Milizen. Die Bundesregierung macht

sich an diesen Verbrechen mitschuldig, wenn sie Erdoğan und sein

Regime weiterhin hofiert.

