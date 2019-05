Frei / Winkelmeier-Becker: Bedeutung der Anwaltschaft für rechtsstaatliche Verfahren würdigen

Deutscher Anwaltstag in Leipzig

Zum Deutschen Anwaltstag in Leipzig (15.-17.5.2019), der unter dem

Motto „Rechtsstaat leben“ steht, erklären der stellvertretende

Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, Thorsten

Frei, und die rechtspolitische Sprecherin, Elisabeth

Winkelmeier-Becker:

Frei: „Gerade im Vergleich mit dem System der Anwälte in der DDR,

die in den Unrechtsstaat eingebunden waren, zeigt sich das hohe Gut

der unabhängigen Anwaltschaft in Deutschland. Die heute rund 164.000

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte in Deutschland sind ein

unverzichtbarer Baustein im Gebäude einer fairen, rechtsstaatlichen

Justiz. Hierzu leisten auch die Interessenvertretungen einen

wichtigen Beitrag. Auch wenn die CDU/CSU-Bundestagsfraktion und der

Deutsche Anwaltverein in einzelnen Sachfragen nicht immer einer

Meinung sind, eint sie das gemeinsame Bestreben, in der Rechtspolitik

zu guten und ausgewogenen Lösungen zu gelangen.“

Winkelmeier-Becker: „Die Rechtsanwälte als unabhängiges Organ der

Rechtspflege sind für den Rechtsschutz der Bürgerinnen und Bürger von

hoher Bedeutung. Die Tätigkeit der Anwältinnen und Anwälte muss

auskömmlich sein. Eine Anpassung der Gebühren muss kommen. Dabei

müssen auch kleine Kanzleien mit breitem Beratungsspektrum

profitieren, um den Zugang zum Recht in der Fläche zu gewährleisten.

Wir erwarten die Vorlage eines Gesetzentwurfs des Justizministeriums

zur Anpassung des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes.“

Pressekontakt:

CDU/CSU – Bundestagsfraktion

Pressestelle

Telefon: (030) 227-52360

Fax: (030) 227-56660

Internet: http://www.cducsu.de

Email: pressestelle@cducsu.de

Original-Content von: CDU/CSU – Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell