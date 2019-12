Freiwilligensurvey: Frauen engagieren sich seltener freiwillig als Männer – insbesondere im jungen Erwachsenenalter und im höheren Alter / Pressemitteilung zum Tag des Ehrenamtes am 05.12.2019 (FOTO)

Zwischen Mädchen und Jungen im Alter von 14 bis 17 Jahren gibt eskaum Unterschiede, was die Beteiligung am freiwilligen Engagement angeht;allerdings ändert sich das Bild in den folgenden Lebensphasen. Das zeigenAnalysen des Deutschen Freiwilligensurveys. Während sich bei den 25- bis34-Jährigen Männer anteilig häufiger engagieren als Frauen, ist dieEngagementbeteiligung im mittleren Lebensalter in etwa jeweils gleich hoch (diein der Tabelle unten dargestellten Unterschiede in diesen Altersgruppen sindnicht statistisch signifikant). Unter den Älteren engagieren sich Männer dannwieder häufiger freiwillig als Frauen. So sind beispielsweise in derAltersgruppe der 70- bis 74-Jährigen 42,7 Prozent der Männer, aber nur 37,4Prozent der Frauen freiwillig engagiert.

Die allgemeine Wahrnehmung ist aber oft, dass sich Frauen auch in dieser

Altersgruppe nicht weniger im Engagement einbringen als Männer. Dieser Effekt

lässt sich leicht erklären. Da der Anteil der Frauen an der Bevölkerung in

dieser Altersgruppe den der Männer überwiegt, verbergen sich hinter den 42,7

Prozent der Männer genauso wie hinter den 37,4 Prozent der Frauen jeweils ca. 1

Million Engagierter. Rein zahlenmäßig liegen sie also gleich auf (siehe Grafik).

Aber was sind die Gründe, warum sich Frauen – anteilig – seltener engagieren als

Männer? Gerade in den älteren Geburtsjahrgängen hatten Frauen oft schlechtere

Bildungschancen. Bildung ist aber, sowie das damit verbundene Zutrauen in die

eigenen Fähigkeiten, eine wichtige Voraussetzung, um sich freiwillig zu

engagieren. Eine weitere Ursache ist die weiterhin ungleiche Verteilung von

Aufgaben in der Familie: Frauen bringen mehr Zeit für die Betreuung von Kindern

und für die Pflege und Sorge um Familienangehörige auf – Zeit, die für

ehrenamtliche und freiwillige Tätigkeiten nicht mehr zur Verfügung steht.

Um mehr Frauen über den Lebenslauf hinweg für freiwilliges Engagement zu

gewinnen, ist es also unter anderem notwendig, stereotype Geschlechterrollen und

die traditionelle Arbeitsteilung aufzubrechen.

Die Ergebnisse beruhen auf der vierten Welle des Deutschen Freiwilligensurveys

(FWS), einer repräsentativen Befragung zum freiwilligen Engagement in

Deutschland, die sich an Personen ab 14 Jahren richtet. Der Survey wird vom

Deutschen Zentrum für Altersfragen (DZA) durchgeführt und durch das

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) gefördert.

Die fünfte Welle des Freiwilligensurveys wurde im Jahr 2019 erhoben; Ende 2020

sollen erste Ergebnisse dazu veröffentlicht werden. Weitere Analysen über das

freiwillige Engagement in verschiedenen Altersgruppen und zu

